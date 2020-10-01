Suudi Arabistan'ın Türk mallarına ambargosu alenileşti, Danimarkalı taşımacılık devi üyelerini uyardı

Bir süredir Türk mallarını gümrükte bekletme, işlemlerde zorlaştırma yaptığı ve 1 Ekim’den itibaren tamamen ambargo uygulamaya başlayacağı konuşulan Suudi Arabistan’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre, dünyanın en büyük konteyner taşımacısı Maersk, Türkiye’den Suudi Arabistan’a gönderilen ihraç mallarının engellendiğine dair müşterilerine uyarıda bulundu.

Danimarkalı lojistik devi, Suudi Arabistan’a yük gönderen tüm müşterilerine yazı göndererek, Türkiye’den gönderilen malların gümrüğe takılabileceği uyarısında bulundu.

Maersk’in mail yoluyla müşterilerine ilettiği yazıda şu açıklamaya yer verildi: “Suudi Arabistan’da tahliye olacak, Türkiye kaynaklı tüm yüklemeler, çeşitli ithalat yasakları ve/veya gümrük işlemlerinde yavaşlatmaya maruz kalacak. Bu bağlamda, birçok yükte terminallerde ciddi beklemeler yaşanabilir veya ithalatçısı tarafından gecikmeli olarak teslim alınabilir ya da bu yüklemeler tamamen gümrüğe terk edilebilir. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bu problemler dahilinde, Türk Ticaret Kanunu Madde 1207 uyarınca gönderilen eşyanın teslimini isteme hakkını kullanmazsa, taşıtan, navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları (demuraj, detention, varış yeri lokal ücretleri ve Türkiye’ye geri iade navlunu dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) taşıyana ödemekle yükümlü olduğunu belirtmek isteriz. Siz değerli müşterilerimize olası zararlarınızı minimuma indirmek adına gerekli gördüğünüz tüm önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi ve detay için Maersk müşteri temsilcilerinizle temasa geçebilirsiniz.”

Birçok kaynaktan ambargo demiş

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) gibi sektör derneklerinin de en önemli gündemleri arasında. UTİKAD Başkanı Emre Eldener, henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini, ancak sorunların büyümesinden endişe ettiklerini dile getirdi. Öte yandan UTİKAD, Suudi Arabistan Odalar Birliği Ulusal Lojistik Komitesi Müdürü Faisal A.Alsaleh’a resmi bir yazı gönderdi.

Yazıda UTİKAD’ın ambargo söylentilerini çeşitli kaynaklardan doğrulattığı bilgisine yer verilirken, Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi kararının derneğe iletilmesi talebinde bulunuldu. Ancak bu konuda henüz UTİKAD’a resmi bir dönüş yapılmadı.

Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri ambargo iddialarını yalanladı

Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mehmet Mücait Arvas, sosyal medya hesapları üzerinden ambargo iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Son zamanlarda Suudi Arabistan tarafından Türk mallarına resmi ambargo uygulandığı yönünde kaynağı belirsiz talihsiz açıklamalar/ haberler yapılmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası hukuka uygun olduğu sürece ticaretin engellenmesi mümkün değildir. Suudi makamları tarafından da böyle bir şeyin olmadığı teyidi birçok kez alınmıştır. Oluşturulmak istenen olumsuz ve panik havasına itibar edilmemesi, dost ve kardeş halklar arasındaki ticaretin daha da derinleştirilmesine odaklanılması gerektiği düşünülmektedir”