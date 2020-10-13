Suudi Arabistan'ın boykotu derinleşiyor: Fas vergileri artırdı, Mango Türkiye'de ürettiği ürünlerine alternatif çözüm arıyor

Suudi Arabistan’ın uyguladığı Türkiye boykotu, dünya moda devlerinin Türkiye üretimlerini de riske etmeye başladı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Fas, Türkiye'den 1200 ürüne yüzde 90'a yönelik ek vergi getirdi. Suudi Arabistan'ın başını çektiği boykotta topyekün bir ekonomik boykota dönüşen cepheleşmede son gelişme de Financial Times'ın haberinde yer aldı. Hazır giyim devi İspanyol Mango, Türkiye'deki üreticilerine bir e-mail göndererek “Suudi Arabistan'a Türkiye'den gönderilen mallarda yaşanan gümrük gecikmeleri üzerine alternatifler üzerinde çalışıldığını” bildirdi.

Ek vergiler, işten çıkarmada öncelik, uçuş engeli

Türkiye'nin hala resmi kanallardan açıklama yapmadığı boykotu, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin durumu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) götürmesini engellemek için resmi değil 'gizli' sürdürdüğü düşünülüyor. Ancak boykot, diğer ülkelere de yayılmaya başladı. Türkiye'ye yönelik ekonomik boykota son olarak Fas da katıldı. Türkiye ile var olan serbest ticaret anlaşmasını (STA) değiştirerek 1200 üründe yüzde 90'a ulaşan ek vergiler getirdi. Ek vergiler özellikle tekstil, deri ve otomotiv ürünlerinde geçerli olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde korona nedeniyle yapılan işten çıkarmalarda Türk çalışanlara ‘öncelik verildiği' iddia ediliyor. Dubai, Avrupa'da ikinci dalgayı yaşayan ülkelerle dahi uçuşları yeniden başlatırken İstanbul ile havayolu trafiğini bir türlü yeniden açmıyor. Dubai'nin Türkiye'ye uçuş boykotu ile ilgili haberimize henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Son olarak Türkiye'den yetkililerin sessizliğini koruduğu boykota ilişkin içlerinde TÜSİAD ve TOBB'un da bulunduğu iş dünyasının öncü örgütleri ortak bir metin yayınlamıştı.