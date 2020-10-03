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Ekonomi

Bloomberg: Türkiye, Suudi Arabistan’ı Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etmeyi değerlendiriyor

03 Ekim 2020 11:50

Türkiye’den ithalata ambargo koyduğu haberleri geçtiğimiz günlerde medyada yer alan Suudi Arabistan’ın transit ticareti de engellediği ve Ankara’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurmayı değerlendirdiği belirtildi.

Bloomberg haber ajansına bilgi veren lojistik şirketi Gülsan’ın kurucusu Kemal Gül, Suudi Arabistan üzerinden transit kargo taşımacılığının da engellenmeye başlandığını belirtti.

Bloomberg’e bilgi veren bir devlet yetkilisi iseTürkiye’nin Suudi Arabistan’ın engellemeleriyle ilgili Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuru yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Türkiye bu yılın ilk 8 ayında Suudi Arabistan’ı 1.91 milyar dolar ihracat yaptı. S. Arabistan, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 15. ülke.

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