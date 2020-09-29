Türk mallarına boykot uygulayacağı konuşulan Suudi Arabistan'da, Türk müteahhitler de iş alamıyor

Türk mallarına 1 Ekim'den itibaren boykota başlayacağı konuşulan Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den müteahhitlere de zorluk çıkardığı belirtildi.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerin ülkede 2018'de yaklaşık 3 milyar dolarlık iş aldıklarını ancak rakamın 2020'nin ilk 8 ayında 21 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Suudi Arabistan, Türkiye'den en çok inşaat hizmeti alan ülkelerden biriydi.

Diplomatik gelişmeler nedeniyle ilişkilerin gerildiği Suudi Arabistan'ın bir süredir Türk mallarını gümrükte beklettiği, 1 Ekim'den itibarense Türk mallarını boykot edeceği belirtiliyor.

Bu boykotun yansımaları beklenirken Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de, inşaat firmalarının da benzer zorluklar yaşadığını söyledi.

Var olanlar eski projelerin ek işleri

Yenigün, Suudiler’in Türk mallarına olduğu gibi Türk müteahhitlerine de ciddi zorluk çıkarmaya başladığını, 2018’de yaklaşık 3 milyar dolarlık müteahhitlik işi aldıkları bu ülkede 2019’da 560 milyon dolara, bu yılsa 8 ayda 21 milyon dolara düştüklerini belirtti. Yenigün, 21 milyon dolarlık işin de muhtemelen eski projelerin ek işleri ya da Suudi ortaklı firmaların işleri olduğunu aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde de (BAE) aynı sürecin işlediğini belirten Yenigün, 2017’de 1,7 milyar dolara kadar yükselen bu ülkede müteahhitlik işi alımlarının, 2020’nin ilk 8 ayında sıfır olduğunu dile getirdi.

Yenigün, Körfez’deki diğer ülkelerde şimdilik sorun yaşamadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan’da tamamlanan işlerle ilgili tahsilat sorunu yaşandığını da söyleyen Yenigün, bunun henüz Türk müteahhitlere has olmadığını, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle bu durumun yaşandığını kaydetti.