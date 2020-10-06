Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükûmeti, Suudi Arabistan'ın ambargosuna karşı neden sessiz kalıyor?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Suudiler 1 Ekim tarihinden itibaren Türkiye'ye resmi ambargo uygulamaya başladılar. Yıllık 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olan pazarı kaybettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmeti, Suudi Arabistan'ın ambargosuna karşı neden sessiz kalıyor?" diye sordu.

AKP'nin 2002 yılında Suudilerle yakın ilişkiler kurduğunu hatırlatan Uğuroğlu, "Türkiye'yle Suudi Arabistan arasındaki çatlak, bir askeri darbeyle 2013 yılında Mursi'nin devrilmesi sonrasında iyice şiddetlendi. 2015'te Selman'ın kral olmasıyla Ankara-Riyad hattında daha fazla uyum beklenirken, Muhammed bin Selman'ın veliaht prensliğe terfi ettirilip ipleri ele almasıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler boyut değiştirdi. Erdoğan hükümetinin Müslüman Kardeşler Örgütü İhvan'dan yana siyaseti ve Katar'a askeri desteği Suudilerin tepkisine yol açtı. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de üst düzey isimlerin dahil olduğu vahşi bir suikasta kurban gitmesiyle ilişkiler koptu." değerlendirmesinde bulundu.

Uğuroğlu, "CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, 'Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn ve Dubai'nin de Türkiye'ye yönelik ambargo uygulayacağını' diye iddia etti. AKP iktidarları dış politikada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini 18 yıllık tek başına iktidar döneminde göz ardı ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Avrupa Birliğine tam üyelik hayal oldu, Rusya ile her daim karşı karşıya geliyoruz, yerden göğe kadar haklı olduğumuz vatan toprağımız 18 Türk adası Yunan işgalinde, silahlandırılması yasak olan 12 ada Yunanlılar tarafından silahlandırıldı, Doğu Akdeniz politikasında bir ileri iki geri adım atıyoruz, Suriye batağında Amerika güya müttefiki Türkiye'nin gözü önünde PKK uzantısı YPG ile müttefik olup terör devleti kuruyor. S-400'leri Rusya'dan aldık, depoya çürümeye bıraktık, Amerika F-35 savaş uçakları projesinden Türkiye'yi dışladı, parasını ödediğimiz uçakları da vermiyor. Tank palet fabrikamızı Katarlılara beleş verdik ortada ne tank var ne de palet... Soruyorum; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti, Suudi Arabistan'ın ambargosuna karşı neden sessiz kalıyor?" ifadesini kullandı.

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