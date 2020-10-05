Sabah başyazarı Barlas: Kaşıkçı cinayetine sussaydık  Suudilerle gül gibi anlaşıyorduk

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Suudi Arabistan Türkiye'den ithalata yasak getirmiş. Bunun yanında Suudi Arabistan'daki Türk müteahhitlerinin anlaşmaları feshediliyormuş. Bütün bu durumların nedenini anlamak çok zor değil. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüp parçalayanların üzerine gittiğimiz için, Suudi Arabistan'ın veliahdı Türkiye'ye öfkeli..." görüşünü savundu.

Barlas, "Yani biz susup, bu cinayeti sineye çeksek, Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz gül gibi sürüp gidecektir... Düşünün ki bu cinayet hakkında Birleşmiş Milletler'in de uyarısı var ama bir tek Türkiye bu meseleye parmak basıyor. Bu durumda bütün dünyaya ve özellikle Suudilerle haşır neşir olanlara ayıp değil mi?" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Aklı başında olan her siyasetçi bugünün Türkiye'sini anlamaya çalışmalıdır. Türkiye artık haklı ile haksızı hiç tavizsiz ayırmaktadır. Ayrıca Türkiye dünyada yalnız değildir ve beraberliklerini askeri paktlardan çok daha derin birlikteliklere bağlamaktadır. Son olarak Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını en yüksek sesle yine Türkiye duyurmuştur. Bilemiyorum... Yeni Türkiye'nin bu derin anlamını içeride anlamayanlar acaba ne zaman uyanacaklardır. Dışarıdakiler ise hemen her gün boşuna bağırıp çağırmıyorlar mı?" ifadesini kullandı.

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