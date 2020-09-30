Hazır giyim ihracatçıları: Suudi Arabistan'ın ambargosu bize tebliğ edilmedi, son bir yıldır zorlanma, bekletme sıkıntıları yaşanıyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Suudi Arabistan'ın Türk mallarına ambargo uygulayacağı konusunda resmi bir tebligat olmadığını, ancak son 1-1.5 yıldır Türk mallarının ülkeye girişinde yaşanan zorlanma ve bekletilmelerin sürdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde basında Suudi Arabistan'ın 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlayacağı yönünde haberler yer almıştı.

İstanbul Moda Konferansı'nın tanıtım toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Gültepe, "Bir hafta 10 günden beri çalışma içindeyiz. Dün de Suudi Arabistan'a ihracat yapan 15-20 firma ile TİM Başkanlığı'nda toplantı yaptık. Sıkıntıları dinledik. Resmi bir tebligat, (ambargo) uygulayacağız gibi birşey yok. Zaten 1-1.5 yıldan beri Suudi Arabistan'a nakliye anlamında siyasi bir kararla beraber bir zorlanma, bekletme, ulaşmada sıkıntılar yaşanıyordu" dedi.

Konuyla ilgili görüşmeler yürüteceklerini belirten Gültepe, "Ticari insanlar olarak siyaseti bir tarafa bırakıp ticari tarafı ile uğraşan birimlerle bir araya gelip hamleler yapmaya başlayacağız, görüşmeler yapacağız... DTÖ'ye üye olan bir ülke ve o şekilde yazılı bir ambargo yapma şansı yok. Öyle bir şey olursa gidilecek nokta bellidir" diye konuştu.

Gültepe, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a 3 milyar dolar civarında ihracatı olduğunu, bunun 300-350 milyon dolarını hazır giyimin oluşturduğunu ekledi.