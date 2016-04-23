Şikede kumpas dosyasından: Polis operasyon yaptı, cemaate yakın avukat savundu, paralar 'himmet' oldu

Şike kumpası soruşturmasının dosyasına göre, soruşturmanın omurgasını polisler ve avukatların oluşturduğu ortaya çıktı. Polislerin büyük kısmı 3 Temmuz 2011’de başlatılan ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da tutuklandığı operasyonun içinde aktif olarak görev aldı. Hem polis şeflerinin hem Fethullah Gülen’in avukatlığını yapan bazı isimler ise kumpas kurulan Şike davası sanıkların savunmalarında yer aldı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre buralardan alınan paraların bir kısmı cemaate ‘himmet’ olarak gönderildi.

Hürriyet’ten Toygun Atilla, şike kumpası soruşturmasında haklarında kumpas kurdukları iddiası bulunan polisleri ve Şike davası sanıklarından aldıkları savunma ücretlerinin bir kısmını cemaate ‘himmet’ olarak gönderdikleri iddia eden avukatların avukatların isimlerini şöyle sıraladı:

Polisler

Mutlu Ekizoğlu: Ergenekon, Balyoz, Oda Tv, Şike gibi kritik operasyonları yapan polis ekibinin A takımında yer aldı. Şike operasyonun ardından Siirt Emniyet Müdürü oldu. Selam - Tevhid kumpası operasyonunda gözaltına alındı.Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında yurtdışı yasağı kondu. Aranıyor.

Nazmi Ardıç: Yasadışı telefon dinleme ve silahlı terör örgütü olduğu iddiası ile tutuklu. Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü.

Ahmet Davulcu: Kurulduğu günden itibaren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yaptı. Şubenin beyni olarak nitelendirilen bir isim. Telefon dinleme ve teknik takip bürolarını yönetti. Aranıyor.

İbrahim Emre: Ergenekon operasyonu sırasında Zekeriya Öz ile birlikte İzmir’e giderek eski Genekurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün tanık olarak ifadesini aldı. Gözaltında.

Avukatlar

Osman Karakuş: Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği yaptı. Kızı, Fethullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in oğluyla evli. Karakuş, avukatlar Halil İbrahim Koca, Ali Çelik ve Cemalettin Koca’yı emniyetin içine sokan kişi olarak biliniyor. Aranıyor.

Cemalettin Mutlu: Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının mimarları polis şefleri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Yurt Atayün, Tufan Ergüder ve İbrahim Emre’nin avukatı. Eski özel yetkili savcı Cihan Kansız’ın da avukatlığını üstlendi. Şike davasının sanıklarından Fenerbahçe yöneticisi avukat Şekip Mosturoğlu’nun da avukatlığını yaptı.

Halil İbrahim Koca: Reza Zarrab’ın bir dönem avukatlığını yaptı. Şike davasında eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve yönetici Nevzat Şakar’ın avukatıydı. MHP şantaj kasetleri olayında adı geçen İbrahim Faruk Bayındır ve ABD’de yaşayan fizik Profosörü Yalçın Ayaslı ile Bora Jet’in eski ortağı. İstanbul Emniyet’inin uzun süre sözleşmeli avukatlığını yaptı. Aranıyor.

Ali Çelik: Ergenekon davasında teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna ‘sehven’ yükleme yapan polislerin avukatlığını üstlendi. Şike davasında eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve yönetici Nevzat Şakar’ın avukatlığını yaptı.

Orhan Erdemli: Gülen’in avukatı. Şike davasında Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın avukatlığını yaptı.

Nazif Aktaş: Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın avukatı. Şike davasında ise Mecnun Otyakmaz’ı savundu.