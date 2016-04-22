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Spor

'Şikede kumpas' operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiye tutuklama talebi

11 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı

22 Nisan 2016 20:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'şikede kumpas' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 29'u, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, 46 şüphelinin sorgusu akşam saatlerinde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzili Aydoğdu tarafından sorgulanan şüphelilerden 29'u tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 6 kişi de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 11 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

 

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