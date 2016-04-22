MHP'deki kaset skandalı, Reza Zarrab, emniyette tecavüz; şike kumpası şüphelisi avukatın adı her yerde!

Kamuoyunda “şike kumpası” olarak adlandırılan soruşturma kapsamında 3 gün önce başlayan gözaltı dalgasında hakkında yakalama kararı çıkartılan isimler arasında avukat Halil İbrahim Koca’nın ismi dikkat çekiyor. Koca’nın adı son yıllarda Türkiye’nin gündemine oturan bir çok olayda geçiyor.

Koca’nın isminin geçtiği kamuoyunun yakından takip ettiği olayları Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya şöyle sıraladı:

MHP’yi sarsan ‘kaset’ bombası

Yıl 2011... Genel seçimler öncesi MHP’ye yönelik şantaj kaset skandalının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin suçladığı bir isim vardı: Küçükçekmece Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Faruk Bayındır. Borajet uçak firmasının kuruluşunda Faruk Bayındır ile birlikte şirketin 3 büyük hissedarından biri de Koca’ydı. Koca, skandalın ardından Borajet ve Bayındır ile ilişkisinin kalmadığını açıklayacaktı.

Reza Zarrab'ın avukatıydı

ABD’de tutuklu bulunan 17 Aralık’ın kilit ismi Rıza Sarraf’ın avukatlığını yaptı. 17 Aralık’ın dumanı tüterken Yeni Şafak, Koca’yla ilgili aynen şunları yazacaktı:

“Sarraf’tan ‘haber karşılığı 1 milyon dolar talep edildiği’ iddialarıyla haber olan Avukat Halil İbrahim Koca yine sahneye çıktı. Koca, 5 ve 6 Ocak 2014 tarihlerinde Metris Cezaevi’ne giderek Rıza Sarraf’la görüştü. Sarraf’la görüşen Koca’nın, ‘Ek ifade ver. Seni savcıya götüreceğim. Ek ifade vermeden önce masada adli kollukla imzalanmış tahliye kâğıdını göreceksin. Ek ifadende ‘Bu işi hükümetin bilgisi ve talimatı doğrultusunda yaptım’ de ifaden bitince evine gideceksin’ dediği iddia edildi.”

Şike davası

Koca, şike davasının tutuksuz sanıklarından dönemin Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve yönetici Nevzat Sakar’ın da avukatıydı. Şike soruşturması sürdüğü sırada Fenerbahçe cephesi, kendileriyle ilgili iddialar sürekli basında yer alırken diğer kulüplerle ilgili iddiaların basına sızmamasının dikkat çekici olduğunu söyleyip dert yanıyordu. Fenerbahçe’nin dert yanmasının sebeplerinden birisi Koca’nın aynı dönemde İstanbul Emniyeti’nin sözleşmeli avukatlarından birisi olmasından geliyordu.

Emniyet’in avukatı

Peki İstanbul emniyetinin avukatı olan Koca hangi davalarda savunma yapmıştı: Atılım Gazetesi muhabiri Asiye Güzel Zeybek’e sorgu sırasından tecavüz edilmesi ve 20 kişiye işkence edilmesi ile suçlanan polislerin avukatı Koca’ydı. Koca, Avcılar’da bir parkta polis tekmesi ile öldürülen Feyzullah Ete davasında da polis memuru Ali Mutlu’nun da avukatıydı.

Polis Akademisi’nde ders

Koca genç yaşında cemaatin en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Polis Akademisi’nde İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri dersi verdi.