Şike davasına bakan hâkim ve savcılar hakkında inceleme başlatıldı

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ’Futbolda Şike’ iddialarına ilişkin davaya bakan hâkim ve savcılar hakkında inceleme başlattı.

3 Temmuz 2011'de futbolda şike iddialarıyla başlatılan soruşturma sonrasında şike iddiaları üzerine dava açıldı. Kapatılan Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 85 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları verdi.

Cezanın onanmasının ardından Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl, 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan değişikliği gerekçe gösterip yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesini talep etti.

Temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in de yer aldığı bazı sanıkların cezasını onarken, diğerlerini bozdu. Yargıtay'ın kararı üzerine dava dosyası, 2 Mayıs 2014'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuru üzerine, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin yeniden yargılanmasına ve infaz işlemlerinin geri bırakılmasına hükmetti. Trabzonspor ve Bucaspor'un bu karara itirazları ise reddedildi.

Davanın yeniden görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ocak 2015'te verdiği ara kararla, 6 sanıklı yeniden yargılama dosyası ile Yargıtay'dan bozulan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Beşiktaşlı yönetici Serdar Adalı, Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığın yargılandığı davanın bu davayla birleştirilmesine karar verdi.

9 Ekim 2015'te, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe yöneticileri İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, futbolcular İbrahim Akın ile Korcan Çelikay, Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı ve Beşiktaş eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu hakkında da tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.