'Şikede kumpas'ın kilidini açan Aziz Yıldırım'ın suç duyurusu

Türkiye’yi sarsan Şike Davası bu kez ‘Kumpas’ iddialarıyla gündemde. Aziz Yıldırım’ın suç duyurusu ile başlayan soruşturma dün operasyona dönüştü. Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 64 kişi için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk futboluna damgasını vuran Şike Davası’na yönelik “Kumpas” operasyonu başlattı. Aralarında polis, avukat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu eski üyesi ve gazetecilerin de olduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gerekçe, “terör örgütü kurmak”, “terör örgütüne üye olmak”, “yasa dışı dinleme.” İstanbul merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, avukat, gazeteci...

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 6’sı farklı suçlardan tutuklu. 58 kişiden 48’i polis, 5’i avukat, 3’ü gazeteci. Gözaltı listesindeki şüphelilerin isimleri şöyle; KPSS soruşturmasında adı geçen Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, Fethullah Gülen’in avukatı Orhan Erdemli, Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Odatv ve Şike gibi operasyonları yöneten Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Mutlu Ekizoğlu ve Yurt Atayün gibi emniyet müdürlerinin avukatlığını yapan avukat Cemalettin Mutlu, TFF Tahkim Kurulu eski üyesi ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakuş, Şike operayonunu gerçekleştiren eski Organize Suçlar Şubesi Müdürü Mutlu Ekizoğlu, şube müdür yardımcısı Ahmet Davulcu, eski Organize Suçlar Şubesi Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri İbrahim Emre, Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Kanal D eski muhabiri Ekrem Açıkel, Gazeteci Fatih Uğur.

Suç duyurusu 2 yıl önce

Şike Davası’nda “kumpas” soruşturması Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 2014 yılında yaptığı suç duyurusuyla başlamıştı. Yıldırım, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe vermiş, Savcı Mehmet Berk’in yürüttüğü Şike soruşturmasında yapılan usulsüzlükleri gerekçe göstererek dönemin adliye ve emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Öte yandan Spor Hukukçusu Gurur Gaye Günal da Şike’de kumpas soruşturmasının sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

Dava beraat ile sonuçlanırsa Fenerbahçe için tazminat yolu da açılmış olur. Bununla birlikte yine diğer tüm sanıklar beraat kararı neticesinde ayrıca tazminat talep edebilir.

Odyakmaz'ı savunan Gülen'in avukatı da listede

Gözaltı listesindeki isimlerden Avukat Orhan Erdemli, Şike Davası sanıklarından Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’ın da avukatlığını yapmıştı. Aynı zamanda Fethullah Gülen’in avukatı olan Erdemli, yargılama boyunca Odyakmaz’ın savunmasını üstlendi. Şüpheli listesindeki bir diğer isim ise TFF Tahkim Kurulu eski üyesi Osman Karakuş. Karakuş Tahkim Kurulu’nda uzun yıllar görev yapmış bir isimdi.