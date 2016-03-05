Fenerbahçe'den tartışma yaratacak kayyum açıklaması: Şike kumpası Zaman gazetesi binasında kurgulandı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, devletin kayyum atamasıyla Zaman gazetesine el koymasına ilişkin olarak, "Şike kumpası Zaman gazetesi binasında kurgulandı" başlıklı bir açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesi fenerbahce.org'tan yapılan açıklamada, "Zaman gazetesine kayyum atanması ile birlikte 3 Temmuz süreci ile ilgili yeni gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Zaman Gazetesi'nin, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere birçok kulüp, teknik adam, futbolcuyla ilgili Türk Futbolu'na yönelik kurulan kumpasın, planlandığı ve uygulamaya konulduğu merkez olduğu ortaya çıktı" iddiasında bulunuldu. Zaman'ın 3 Temmuz sürecindeki manşetlerinin hatırlatıldığı açıklamada, "Tüm camia olarak beklentimiz Fenerbahçe'ye bu kumpası kuran tüm faillerin bulunup, layık oldukları şekilde cezalandırılmalarıdır" dendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Zaman Gazetesi’ne kayyum atanması ile birlikte 3 Temmuz süreci ile ilgili yeni gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Zaman Gazetesi'nin, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere birçok kulüp, teknik adam, futbolcuyla ilgili Türk Futbolu'na yönelik kurulan kumpasın, planlandığı ve uygulamaya konulduğu merkez olduğu ortaya çıktı. 3 Temmuz sürecinin yalan - düzmece iddialarla organize - planlı bir kumpas olduğu, Zaman Gazetesi'nin kayyuma atanmasıyla ile ilgili İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla kanıtlandı.



9 Ekim 2015 Türkiye'de adaletin tecelli etmesi adına tarihi bir gün olmuştu.



4 yılı aşkın bir süredir Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz ve tüm camiamız için bir onur meselesi haline gelen 3 Temmuz süreci sona ermiş, Fenerbahçe'ye kumpas kurulduğu, bir ele geçirme operasyonu planlandığı ve koskoca bir camianın kaderiyle nasıl oynandığı yapılan yeniden yargılama sonrası ortaya çıkmıştı.



Mahkeme heyeti, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu ile aralarında Tamer Yelkovan ve Cemil Turan'ın da olduğu Fenerbahçe'den yargılanan tüm şahıslar için önceki hükmün iptaline ve beraatlerine karar vermiş, Fenerbahçe Spor Kulübü tarihi bir mücadeleden tüm camianın kenetlenmesi sonucu alnının akıyla çıkarken, davadaki tüm sanıklar beraat etmişti.



3 Temmuz sürecinin bir kumpas olduğuna dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Sürecin başladığı dönemde kumpasın en önemli ayaklarından biri olan bazı medya organları ile ilgili de gizli kalmış bilgiler gün yüzüne çıkıyor.



O tarihlerde ortada hiçbir kanıt, kesinleşmiş hüküm yokken çok net ifadelerle suçlamalarda bulunan Zaman Gazetesi'nin başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere birçok kulüp, teknik adam, futbolcuyla ilgili Türk futboluna yönelik kurulan kumpasın planlandığı ve uygulamaya konulduğu merkez olduğu ortaya çıktı.



Şimdi gelin 3 Temmuz sürecinin başladığı günlere geri dönelim ve Zaman Gazetesi’nin o dönemdeki manşetlerini, başlıkları hatırlayalım.

3 Temmuz 2011'den bugüne yaklaşık 4 yıl 8 ay sonra Zaman Gazetesi kayyuma atanırken; İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin karar gerekçesinde şu ifadeler yer aldı.

"Tahşiye ve şike soruşturmalarının başlamasına Zaman Gazetesi binasında örgüt yöneticileri tarafından karar verilerek uygulanmaya konulması"

Kamuoyunu yıllarca meşgul eden, suçsuz kurum ve şahışları suçlu ilan eden, yalan - düzmece iddialarla gerçekleri çarpıtan 3 Temmuz sürecinin organize - planlı bir kumpas olduğu mahkemenin aldığı bu kararla kanıtlanmıştır.

Tüm camia olarak beklentimiz Fenerbahçe'ye bu kumpası kuran tüm faillerin bulunup, layık oldukları şekilde cezalandırılmalarıdır.