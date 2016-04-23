Aziz Yıldırım: Şike operasyonu başladığı 2011'de de aynı yoldaydık, bugün de aynı yoldayız

Çağlayan Adliyesi önünde toplanan yüzlerce Fenerbahçe taraftarıyla birlikte 3 Temmuz sürecinde şike iddiasıyla tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ‘Şikede kumpas’ operasyonuna ilişkin "Biz 2011'de de aynı yoldaydık, bugün de aynı yerde hep birlikte aynı yoldayız” dedi. Yıldırım ile birlikte yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Mahmut Uslu da Çağlayan'da hazır bulundu.

'Şikede kumpas'ın kilidini açan Aziz Yıldırım'ın suç duyurusu

Hürriyet’te yer alan habere göre, konuşma yapmak için kürsü önüne gelen Başkan Aziz Yıldırım saatin 19.07'ye gelmesini bekledi. Basın açıklamasına Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu başladı. Mosturoğlu şunları söyledi:

"Bu bir basın toplantısı veya miting değil, bir basın açıklaması. Buna rağmen buraya gelen insanlara teşekkür ediyorum. Bu sadece Fenerbahçe ile ilgili bir dava değildir. Bu Türkiye'nin davasıdır! Aslında sadece Fenerbahçe'yi değil, tüm Türkiye'yi ele geçirmek için hareket ettiklerini artık daha net biliyoruz.

"Cemaat, Fenerbahçe’ye başa çıkamaz!"

Tüm dünya iyi bilmelidir ki Fenerbahçe şike yapmamıştır. Futbol takımımız hem maddi hem manevi zarara uğratılmıştır. Buna sebep olanlar hesabını verecektir. Başkanımızın da dediği gibi, "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe"

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar zaman zaman "Cemaat, Fener'le başa çıkamaz, Dik dur eğilme" tezahüratları yaptı.

"2011'de aynı yoldaydık "

Konuşmayı devralan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım konuşmasına şu ifadelerle başladı:

"Biz 2011'de de aynı yoldaydık, bugün de aynı yerde hep birlikte aynı yoldayız. Bu ülke için hepimiz daha sağlıklı çalışacağız, daha sağlıklı olaylara bakacağız. Bu ülkede cumhuriyetin ve Atatürk ilkelerinin devam etmesi için de hep beraber çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye büyüktür bu büyüklüğünü de sizler gösteriyorsunuz, kumpas davalarında bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız göstermektedir.

“Hepimiz şükretmeliyiz ki bizler yaşıyoruz, ölen insanlar var, onurlarıyla mücadele edip bu hayattan bizim yanımızdan ayrılan insanlar var, aramızdan ayrılan insanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu mücadelesinde devletin alacağı kararda da , hep birlikte aynı yolda yürüyeceğimizi burada beyan ediyorum, hepinize sağlıklı günler diliyorum."