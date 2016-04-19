28 ilde 'şikede kumpas' iddiasıyla operasyon başlatıldı; 45 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'şikede kumpas' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde, 'terör örgütü kurmak', 'terör örgütüne üye olmak', 'yasa dışı dinleme' gibi iddialara yönelik 6'sı tutuklu 64 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonda, kamuoyunda '3 Temmuz süreci' olarak bilinen 'şike operasyonu'nu başlatan emniyet müdürleri de dahil 45 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin iki sorunu var; biri terör, diğeri paralel yapıdır" demişti. Yıldırım, şike davası sürecinin bir "kumpas" olduğu iddiasını yineleyerek, "Teröre ve paralel yapıya karşı sonuna kadar savaşmalıyız" diye konuşmuştu.

Fenerbahçe: Siyasi bir dava olan 3 Temmuz operasyonu 'paralel yapılanma'nın başyapıtıdır

Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne (2011) bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Süreç, 2014 yılında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu üzerine başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekill Fuzuli Aydoğdu’nun talimatı doğrultusunda harekete geçen Organize Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2 yıl boyunca, geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Büyük bir gizlilik içerisinde yapılan soruşturma dün gece, sonuçlandı.

28 ilde operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şu ana kadar 45 gözaltı

Operasyonda, Sivas'ta 2 polis memuru, Malatya'da eski bir polis memuru ve Şanlıurfa'da Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis memurunun da aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunan 58 kişiden 48'inin polis, 5'inin avukat, 3'ünün gazeteci, 2'sinin de vatandaş olduğu kaydedildi.

Neyle suçlanıyorlar?

Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınacak olan şüpheliler, “Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek”, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak”, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal”, “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal”, “Soruşturmanın Gizliliğini İhlal” ve “İftira” ile suçlanıyorlar.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, gözaltı listesinde olduğu iddia edilen isimler şöyle:

• KPSS soruşturmasında da adı geçen Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan

• Fethullah Gülen’in avukatı Orhan Erdemli

• Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Odatv ve Şike gibi operasyonları yöneten emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Mutlu Ekizoğlu ve Yurt Atayün gibi emniyet müdürlerinin avukatlığını yapan avukat Cemalettin Mutlu (Şike Davası’nda Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener’in de avukatıydı)

• Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Karakuş (Aynı zamanda TFF eski Tahkim Kurulu üyesi)

• Mutlu Ekizoğlu (Şike operayonunu gerçekleştiren eski Organize Suçlar Şubesi Müdürü)

• Ekizoğlu’nun o dönem yardımcılığını yapan şube müdür yardımcısı Ahmet Davulcu

• Eski Organize Suçlar Şubesi Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri İbrahim Emre (Ergenekon soruşturmasında Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün İzmir’de Zekeriya Öz ile birlikte tanık olarak ifadesini alan isim)

• Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı

• Eski Zaman gazetesi muhabiri Muhammet Fatih Uğur

• Eski Kanal D muhabiri Ekrem Açıkel