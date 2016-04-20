Fenerbahçe: Siyasi bir dava olan 3 Temmuz operasyonu 'paralel yapılanma'nın başyapıtıdır

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün düzenlediği basın toplantısında şike davası sürecinin bir "kumpas" olduğu iddiasını yineleyerek "Türkiye'nin iki sorunu var; biri terör, diğeri paralel yapıdır" demesinin ardından bugün başlatılan ‘Şikede kumpas’ operasyonuna dair Fenerbahçe kulübünden açıklama yapıldı. Açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’ın 3 Temmuz sürecinde şike yaptığı iddiasıyla suçlanmasına ilişkin “İllegal yapının başyapıtı olan 3 Temmuz operasyonunun, ilk gününden itibaren en yüksek sesle, yapılanın basit bir şike operasyonu olmadığını, bunun siyasi bir dava olduğunu, memleketin elden gittiğini haykırdık” ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları ile başlatılan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “3 Temmuz Kumpas” operasyonu, Fenerbahçe Tarihi’nin en önemli kilometre taşlarından biridir ve tarihte yerini alacaktır.

"İllegal yapının başyapıtı olan 3 Temmuz operasyonunun, ilk gününden itibaren en yüksek sesle, yapılanın basit bir şike operasyonu olmadığını, bunun siyasi bir dava olduğunu, memleketin elden gittiğini haykırırken bizlerin ve kulüplerinin yanında olan, çatışma pahasına yolunu değiştirmeden köprüye çıkmak için yürüyen büyük taraftarımız, dava arkadaşlarımız bilmelidir ki mücadelemiz henüz sonuçlanmamıştır. Cadde yürüyüşünde, Anıtkabir’de, Silivri’de, Metris’te, Çağlayan’da özel yetkili mahkemeleri ve bunların kararlarını tanımadığını haykıran, bu uğurda paralel yapı mensuplarının en vahşi saldırılarına maruz kalan, buna rağmen hiç yılmadan mücadele eden taraftarlarımız; Başkanımız ve kulüp mensuplarımızın yeniden yargılama neticesinde beraat etmiş olması ile sürecin sona ermediğini görmeli ve bu mücadeleyi asla bırakmamalıdır.

"Bu aşamadan itibaren büyük taraftarlarımızla birlikte, kulübümüze bu zulmü yaşatanlar yargı önünde hesaplarını verene, haklarında layık oldukları yargı kararı hüküm edilene kadar, yani son güne kadar bu sürecin takipçisi olacağız. Herkes bilmelidir ki kimseden korkmuyoruz. Sonucu ne olursa olsun, süreç içinde emniyetin de, adliyenin de önünde olacak, paralel yapının destekçilerine asla geçit vermeyeceğiz.

"Gerek ülkemize musallat olan terör belasının ve gerekse paralel devlet yapılanmasının mensupları, bunların işbirlikçileri ve değişik amaç ve düşünceler ile bunlara yardım ve yataklık edenler bilmelidir ki sizler asla başaramayacaksınız. Sportif rekabet uğruna fanatik duygu ve düşünceler ile bugün paralel yapıya alkış tutanlar, onları masum görerek, yaptıkları hukuk tanımaz operasyonlara bilerek ya da bilmeyerek sempati gösterenler bilmelidir ki bu ülkeye ihanet edenler ile işbirliği içindesiniz. Kötüden iyilik çıkmayacağını bilin. “Ama”, “fakat” kelimeleri ile başlayan cümlelerinizin paralel yapının ihanetini meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramadığını artık görün.

"Bu vesile teröre ve paralel devlet yapılanmasına karşı mücadeleyi korkusuzca yürüten yargı ve emniyet mensuplarına şükranlarımızı sunuyor, minnettarlığımızı bir kez daha beyan ediyoruz."