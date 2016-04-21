Yeni Şafak: Şike operasyonunun talimatı İspanya'dan verildi

Şike soruşturmasında polis tahkikatını yürüten eski polis şefleri Nazmi Ardıç ve Mutlu Ekizoğlu'nun operasyon talimatını ABD ve İspanya'ya kayıtlı iki telefon hattıyla yaptıkları görüşmeden sonra aldıkları iddia edildi. Aynı hattın, daha önce Tahşiye’de usulsüz tahliye kararı verdikten sonra kamikaze hakimler Başer ile Özçelik’le de irtibatı bulunuyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Şike'de kumpas soruşturması kapsamında, 3 Temmuz 2011 Şike operasyonunu yürüten dönemin polis müdürleri Nazmi Ardıç ve Mutlu Ekizoğlu'nun kullandıkları telefon hatları incelemeye alındı. Şike'de kumpas soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği tarafından gün gün yapılan incelemede ilginç bilgilere ulaşıldı. İncelemeler sonrası kumpasın baş aktörü iki polis müdürünün, Şike operasyonu öncesi ve sonrası ABD ve İspanya'ya kayıtlı iki telefonla irtibatta oldukları tespit edildi.

Ekizoğlu ve Ardıç'ın, 3 Temmuz 2011 günü yapılan operasyondan bir gece önce ABD'ye kayıtlı 2 hat ve İspanya'ya kayıtlı bir hatla görüşmeler yaptığı belirlendi. Yapılan görüşmelerin içeriği savcılık tarafından araştırmaya alındı. İki polis şefinin Şike operasyonundan saatler önce görüştüğü İspanya kayıtlı hat ise “tanıdık" çıktı.

Aynı hattın, Tahşiye Kumpası soruşturmasında tutuklu sanıklar hakkında usulsüz şekilde tahliye kararı veren hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer ile de irtibatlı olduğu belirlendi. İspanya'ya kayıtlı bu numaradan sadece Metin Özçelik'e 46 telefon mesajı gönderildiği savcılık tarafından ortaya çıkarıldı. Şike operasyonunu başlatan talimatın bu hat vasıtasıyla verildiği iddia ediliyor.

Her taşın altından çıkıyor





Tahşiye ve Şike Kumpaslarını binlerce kilometre uzaktan adım adım izleyen esrarengiz İspanya hattının irtibatları sadece polis müdürleri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç ve hakimler Mustafa Başer ile Metin Özçelik ile sınırlı değil. Aynı numaranın, bir dönem Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet mensubu Ahmet Kaya ve Tahşiye Kumpası'nda parmağı olduğu tespit edilen Aytekin Ağagören'le de sık sık görüştüğü belirlendi.

Usulsüz raporun sahibi gözaltında





Şike kumpası ile Fenerbahçe üzerinden Türk futbolunu hedef alan FETÖ'nün, ilk kıvılcımı 2010 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Spor Büro masasında attığı ortaya çıktı. Polis memuru Lokman Yanık'ın, gece yarısı acil talimatla hazırladığı 'şike ve bahis' iddiaları içeren rapor, Organize Şube'ye Mutlu Ekizoğlu'na ulaştıktan sonra kumpas planı başladı. Polis memuru Lokman Yanık önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yanık'ın hazırladığı raporun dayanıksız iddialardan oluştuğu ve gayri resmi görüşmeler neticesinde hazırlandığı belirtildi.