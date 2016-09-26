Sabancı cinayeti faillerinden İsmail Akkol, 20 yıl sonra ilk kez savunma yaptı

Özdemir Sabancı suikastının faili DHKP-C üyesi İsmail Akkol, cinayetten 20 yıl sonra ilk kez savunma yaptı. Yakaladıktan sonra 4. kez hakim karşısına çıkan İsmail Akkol, suçlamaları reddetti. Özdemir Sabancı suikastı sonrası Yunanistan'a giden ve "Çetin Bayır" adıyla "siyasi mülteci" kabul edilen DHKP-C üyesi İsmail Akkol, bir sürat teknesiyle geldiği Aydın’ın Söke ilçesinde Fadik Adıyaman ile birlikte yakalanmıştı. Üzerlerinden silah ve patlayıcılar çıkan Akkol ve Adıyaman’ın canlı bomba oldukları iddia edilmişti.

Sabancı Suikastı Davası faillerinden, DHKP-C üyesi İsmail Akkol, cinayetten 20 yıl sonra ilk kez savunmasını yaptı. Yakaladıktan sonra 4. kez hakim karşısına çıkan İsmail Akkol, suçlamaları reddetti. Akkol, "Mustafa Duyar ile Fehriye Erdal'ı şahsen tanımıyorum. Duyar'ın benimle ilgili hiçbir beyanını kabul etmiyorum. Kendisi hain bir adam. Kendini kurtarabilmek için yanına bir kurban aramış. Benim adımı vermiş" dedi.



İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Silivri Cezaevi'nden getirilen sanık İsmail Akkol ve avukatları hazır bulundu. Sabancı ailesini duruşmada avukat Vehbi Kahveci temsil etti.



İşte ilk ifadeleri





Sabancı Center suikastı sanığı İsmail Akkol, "Sabancı Center'in girişindeki güvenlik kamerasından elde edilen Mustafa Duyar olduğu belirtilen kişinin yanındaki fotoğraf bana ait değil. Bana benzeyebilir. Ama bana ait değil. Mustafa Duyar ile Fehriye Erdal'ı şahsen tanımıyorum. Duyar'ın benimle ilgili hiçbir beyanını kabul etmiyorum. Kendisi haindir" dedi.

Suikastte yer aldı

DHKP/C'li İsmail Akkol 9 ocak 1996'da Sabancı Center'a, Mustafa Duyar ve Fehriye Erdalile birlikte girerek, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı ve Haluk Görgün ile sekreter Nilgün Hasefe'nin öldürülmesi eyleminde yer almıştı. Mustafa Duyar Suriye'de yakalandıktan sonra getirildiği Türkiye'de cezaevinde öldürülmüş, Fehriye Erdal ise kaçtığı Belçika'da izini kaybettirmişti.