Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol'un davası 22 Haziran'a ertelendi

Sabancı suikasti davasının sanığı terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol'un yargılanmasına başlandı. Sabancı suikastı davası faili terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol, "Savunmamı dosyamın tamamını alınca yapacağım" dedi. Dava 22 Haziran'a ertelendi

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Ağır CezaMahkemesi'nde görülen duruşmaya, Silivri Cezaevi'nden getirilen sanık İsmail Akkol ve avukatları hazır bulundu. Sabancı ailesini duruşmada avukat Vehbi Kahveci temsil etti. Sanık İsmail Akkol, saat 10.36'da duruşma salonuna alındı. Duruşma salonunda Akkol'un güvenliğini jandarmalar sağladı. Akkol içeri getirildiğinde, duruşma salonunda oturan yakınlarıyla selamlaştı. Mahkeme Başkanı Nazım Durmaz, sanık Fehriye Erdal hakkındaki yakalama emrini infaz edilmediğini, İsmail Akkol hakkındaki yakalama kararının infaz edildiğini ve tutuklandığını hatırlattı. Mahkeme Başkanı Durmaz geçen celse İsmail Akkol'un kimlik tespitinin yapıldığı ve iddianameye karşı savunma yapması için iddianamenin sanık ve avukatlarına tebliğ edildiği belirtti.

"Hücremde yalnızım"

"Söz alan sanık Akkol, "Bana sadece iddianame verildi. Dosyanın tamamı verilmedi. Bu nedenle dosyanın tarafıma verildikten sonra savunma yapmak istiyorum. Dosyaya dair bu aşamada eklemek istediğim başka bir husus bulunmamaktadır. Ancak hücremde yalnızım. Bağlı bulunduğum koridorda da kimse bulunmamaktadır. Düşüp yaralansam yardım isteyecek kimse bulunmamaktadır. İletişim hakkım yok edildi. Dışarıyla bağım kesildi. Tecrit edildim. Tecrit insanlık suçudur. Bana verilen iddianameyi bile bir hafta sonra idare teslim etti. Benimle birlikte gözaltına alınan Fadik Adıyaman, hapse götürülmeden Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne götürülerek hücreye kondu. Tek suçu İsmail Akkol ile birlikte olması. 66 gündür Fadik Adıyaman açlık grevindedir. Tek isteği arkadaşlarının olduğu hapiste bulunmak istemesidir. Ben de aynı gerekçeyle açlık grevine devam ediyorum" dedi.

Avukatı taliyesini talep etti

Akkol'un avukatı Özgür Yılmaz, "Müvekkilim tecrit yönüyle belirtmiş olduğu hususlara ilişkin mahkemenizin en azından bilgi bakımından cezaevi idaresinden bu hususu sorması gerekir. Yine aynı şekilde dosyanın tamamını temin edemedik. Dosyanın tamamı müvekkilime gönderilsin. Ayrıntılı savunma ve tevsii tahkikat taleplerimizi de sunacağız" dedi. Akkol'un diğer avukatı Oya Aslan ise müvekkilinin Söke'de yakalandığını ve bir gün gözaltına kaldığını belirterek "Müvekkilim mahkemeniz tarafından tutuklandı. Zaten Söke'deki soruşturmaya ilişkin tutuklama yapılmıştı. Müvekkilim yönüyle kuvvetli suç şüphesini oluşturacak bir şahsın beyanı dışında somut delil bulunamamaktadır. Tutuklama yersizdir. Başka bir saikle yapılmıştır. Bu nedenle tutuklamanın usule aykırı olması ve delil durumu dikkate alınarak tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, savunma yapması için süre verdi

Sabancı ailesinin avukatı Vehbi Kahveci, "Meslektaşımın beyanlarına katılmıyoruz. Sanık hakkında daha önce verilmiş gıyabi tevkif kararı verilmiştir. Bu vicahiye çevrildi. Diğer hususları mahkemenin takdirine bırakıyoruz" dedi. Sanık İsmail Akkol ve avukatlarının savunmalarını yapmaları için süre veren mahkeme heyeti, sanık Fehriye Erdal hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına karar verdi. Dava dosyasının bir örneğinin cezaevi vasıtasıyla sanığa gönderilmesini kararlaştıran heyet, cezaevi koşullarına ilişkin talebin ise idari işleme ilişkin olması nedeniyle işlem yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Heyet, cezaevi koşullarının uygun olmadığına ilişkin iddialar için ise sanık ve avukatlarının cezaevi idaresine ve bağlı bulunduğu savcılığa başvurması gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

4 Şubat'ta hâkim karşısına çıkmıştı

Yunanistan'dan eylem yapmak için geldiği Türkiye'de yakalanan DHKP/C'li terörist İsmail Akkol, yargılandığı Sabancı suikasti davasının görüldüğü İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkmıştı. Akkol'un henüz hakkındaki suçlamaları bilmediğini ve iddianameyi okuduktan sonra savunma yapacağını belirtmesi üzerine mahkeme heyeti ara karar oluşturmuştu. Mahkeme, isnat edilen suçun delil durumu, uzun süredir yargılanmadan kaçması, adli kontrol kararlarının yetersiz kalacağı dikkate alınarak sanık Akkol'un tutuklanmasına karar vermişti.

İsmail Akkol, 9 Ocak 1996 tarihinde DHKP/C'li teröristler Fehriye Erdal ve Mustafa Duyar ile birlikte Sabancı Center binasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Gördün ve sekreter Nilgün Hasefi'yi öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı.