Sabancı suikastı sanıkları Akkol ve Adıyaman Türkiye'ye nasıl geçti?

Aydın'ın Söke ilçesinde pazartesi sabah saatlerinde yakalanan Özdemir Sabancı suikastı sanıkları ve DHKP-C üyesi İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman'ın Türkiye'ye adım attığı bölge ve hareket noktalarıyla ilgili bilgiler kesinleşmeye başladı. Zanlıların Didim’deki Fener Koyu’na sürat teknesiyle gittiği öğrenildi.

Akkol ve Adıyaman’ın, Yunanistan’ın Sisam Adası’ndan Türkiye’ye sızdıkları, şişme botla Eşek Adası’dan Didim’e gelerek, daha sonra Söke’ye geçtikleri bildirildi. İki şüphelinin, buradan İzmir’e, daha sonra da trenle eylem amaçlı Ankara’ya gitmeyi planladıkları öne sürüldü.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre; emniyet güçleri dün Aydın'ın Didim ilçesi ve çevresinde çalışmalarını sürdürmeye devam etti. 100 kişilik ekip susma hakkını kullanan Akkol ve Adıyaman'ın nasıl geldiği, yanlarında birilerinin olup olmadığı sorularının yanıtını çözmek için çalışmalarını sürdürdü.

Bölgedeki tüm kamera kayıtları tek tek incelendi, alanda bulunan yazlık sitelerin bekçileri, işçiler, çobanlar, dükkanlar tek tek sorgulandı. İnsan kaçakçılarının mültecileri botlara bindirdikleri Fener Koyu ise adeta ablukaya alındı.

Yazlık sitenin kamerası düğümü çözdü

Çalışmalar sırasında bir yazlık sitenin kamerasından elde edilen görüntüler zanlıların bu koya indiği ihtimalini kuvvetlendirdi. Olay sabahı 08.00'de Akkol ve Adıyaman'ın koydan gelen yaklaşık beş kilometrelik yolu yürürken bir sitenin kamera görüntülerine girdikleri saptandı.

Yunanistan'ın Farmakonisi ve Leros adasına en yakın noktalardan biri olan Fener Koyu'nda derme çatma birkaç kulübe ve küçük bir balıkçı barınağı bulunuyor.

Yazın daha hareketli olan koyun, barınağın tam karşısındaki kısmı ise insan kaçakçılarının mültecileri kaçış için bıraktıkları noktalardan biri. Tam bu alanda teknelerin yanaştığı söylenen bir iskele duba ve mültecilerin beklediği derme çatma kulübeler var. Geçen haftalarda koyda hayatını kaybedenlerin olduğu bir facia da yaşandı. Koyun arka kısmının çalılık ve patika yolu bulunduğu gözlenirken 5 kilometre sonra ana yola çıkılıyor.

Özel ekibin iki gündür bölgede herkesin bilgisine başvurduğu koyda bir balıkçının polislere sabah saatlerinde elinde gitar bulunan bir adam ve bir kişiyi daha koydan araziye doğru yürürken gördüğünü ifade etmesi üzerine ekipler dağlık alanda da çalıştı.

Koya sürat teknesiyle gelmişler

Özellikle çobanlarla tek tek görüşüldü. Bölgedeki siteler bir bir arandı. Edinilen bilgiye göre Akkol ve Adıyaman'ı koya bir sürat teknesi bıraktı. Bölgedeki ekiplerin çalışmaları sürdüreceği zanlıların yanında gelmiş başka kişiler olma ihtimalinin de değerlendirildiği öğrenildi.