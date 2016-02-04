Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol, kendisini 'Suriyeli boyacı' olarak tanıtmış

Özdemir Sabancı suikastı sonrası Yunanistan'a giden ve "Çetin Bayır" adıyla "siyasi mülteci" kabul edilen zanlı İsmail Akkol, Yunan istihbarat Teşkilatı'nda (EYP) "Hristo" kod adıyla biliniyordu. Yunan “Crash” dergisine göre, Atina’daki DHKP-C’lileri Türkiye hakkında bilgiler almak için kullanan EYP, Akkol’un gerçek kimliğini biliyor, ancak “Türkiye’nin, Yunanistan’ı terörist barındırmakla suçlamaması için ses çıkarmıyordu.” Akkol, Yunanistan'daki komşularına "Suriyeli boyacı" olduğunu söylüyordu.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; Yunan Polisi’nin 10 Şubat 2014’de Atina’nın Gizi semtinde Genadiu sokağı 43 numaraları apartmanın bir dairesinde çok sayıda silahve büyük miktarda patlayıcı madde ile yakalanan İsmail Akkkol, Atina ve Larisa cezaevlerinde 17 ay yattıktan sonra geçen yıl temmuz ayı sonlarında tahliye edildi.

Yunan Polisi’nin “kimliği meçhul bir şahsın ihbarı üzerine yaptığı baskında, örgütün önde gelen isimlerinden “Abi” kod adlı Hüseyin Fevzi Tekin, Bilgehan Karpat ve Mehmet Ali Yılmaz ile birlikte yakaladığı İsmail Akkol, Yunan komşularına “Suriyeli boyacı” olduğunu söylüyordu.



Fadik Adıyaman her eylemde en önde



Fadik Adıyaman ise DHKP-C’nin Atina’daki her etkinliğinde hep en ön safhada idi. Örgüt yandaşları, Fadik Adıyaman için “Hamile iken Türkiye’de işkence görmüş ve düşük yapmıştı” iddiasında bulundular. Adıyaman, saldırı gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye giderken 30 Temmuz 2013’de Sakız adası açıklarında yakalanan DHKP-C üyeleri Hasan Biber, Mehmet Yayla veSinanOktay Özen ile “işbirliği yaptığı” suçlamasıyla yargılandı. Tecilli olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.