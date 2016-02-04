20 yıl sonra yakalanan Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol tutuklandı!

Söke'de yakalanan Özdemir Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman'ın ifadesinin alınması ardından İstanbul'a gönderildi. 20 yıl sonra yakalanan Akkol, 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderilmesine karar verildi. Akkol ve Adıyaman, bu sabah İzmir'e, buradan da Özdemir Sabancı suikastı ile ilgili sorgulanmak ve haklarında işlem yapılmak üzere İstanbul'a getirildi.

İstanbul'da hakim karşısına çıkan Akkol, iddianame okunmadan savunma yapmayacağını söyledi. Sabancı suikastı sanığı Akkol, duruşmada, "3 gündür dolaylı yollardan hapishanelerde infaz edileceğim söyleniyor. Oysa ben neyle suçlandığımı bilmiyorum" dedi.

Susma hakkını kullanıp ifade vermeyen Akkol, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.