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Sabancı suikastı zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol tanık sıfatıyla ifade verdi

Akkol, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi

18 Mart 2016 23:50

Aydın'ın Söke İlçesi'nde otogarda 4 Şubat tarihinde polisin yakaladığı Özdemir Sabancı suikastı zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi eylemiyle ilgili Çağlayan Adliyesi'nde tanık sıfatıyla ifade verdi.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Akkol adliyeye Silivri Cezaevi'nden yüksek güvenlik tedbirleriyle gizli olarak getirildi. Akkol'un Kiraz'ın katledilmesiyle ilgili olarak İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı tarafından ifadesi alındı.

Akkol'un ifadesinde Kiraz'ın öldürüldüğü gün Yunanistan'da cezaevinde olduğunu söylediği öğrenildi. DHKP/C'li İsmail Akkol 9 ocak 1996'da Sabancı Center'a, Mustafa Duyar ve Fehriye Erdal ile birlikte girerek, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı ve Haluk Görgün ile sekreter Nilgün Hasefe'nin öldürülmesi eyleminde yer almıştı. Mustafa Duyar Suriye'de yakalandıktan sonra getirildiği Türkiye'de cezaevinde öldürülmüş, Fehriye Erdal ise kaçtığı Belçika'da izini kaybettirmişti.

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