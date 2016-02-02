Aydın'da yakalanan saldırı şüphelilerinden biri Sabancı suikastının sanığı çıktı

Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğür, Söke'de silah ve patlayıcılarla gözaltına alınan iki kişiden birinin Özdemir Sabancı suikastinin zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol, diğerinin de Fadik Adıyaman olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Aydın'ın Söke ilçesinde otogarda canlı bomba oldukları ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişinin bagajlarında yapılan aramada ilk belirlemelere göre 1 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bir el bombası, canlı bomba düzeneği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Gözaltına alınan şahısların Didim'den Söke'ye geldikleri, buradan da İzmir'e gitmek üzere bilet almak istedikleri öğrenildi.

Emniyet Müdürü açıkladı

Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğür, Söke'de silah ve patlayıcılarla gözaltına alınan iki kişiden birinin Özdemir Sabancı suikastinin zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol, diğerinin de Fadik Adıyaman olduğunu açıkladı.

İade edilmemişti

Yunanistan'da tutuklanan İsmail Akkol, Türkiye'nin iade talebine karşın, Temmuz 2015'te bu ülkede serbest bırakılmıştı.

MİT, "Akkol Türkiye'de" demişti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Yunanistan’da 2014 yılında yakalanıp, 2015 yılında serbest bırakılan DHKP-C’li teröristler İsmail Akkol ile Hasan Biber’in eylem hazırlığında olduğunu bildirmişti. MİT’ten güvenlik birimlerine gönderilen ‘gizli’ ve ‘acil’ kodlu uyarı yazısında, Akkol ile Biber’in Yunanistan’dan ayrıldığı, sahte kimliklerle yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiklerinin değerlendirildiği belirtilmişti. MİT’in yazısının ardından 81 il emniyet müdürlükleri ile sınır kapılarındaki tüm güvenlik birimleri Akkol ve Biber konusunda uyarılırken, iki teröristin kimlik bilgileri ile fotoğrafları tüm birimlere dağıtılmıştı.

Özdemir Sabancı suikastı...

Özdemir Sabancı, 9 Ocak 1996'da DHKP/C militanları Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından Sabancı Merkezi'nde uğradığı silahlı saldırıda Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yle birlikte yaşamını yitirmişti. Sabancı Center binasında çalışan ve diğer iki militanın binaya girmesini sağlayan Fehriye Erdal, 3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk Kazasında ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın aracılığı ile işe alınmıştı.

İsmail Akkol kimdir?

DHKP-C militanı Mustafa Duyar'la birlikte 29 Eylül 1995'de İstanbul Maslak'ta İl Jandarma Alay Komutanlığı nizamiyesi önünde gece nöbeti tutan Serdar Öztürk ve Tarkan Yağcı isimli iki jandarma erini öldürdü.

9 Ocak 1996'da DHKP/C militanları Fehriye Erdal ve Mustafa Duyar'la birlikte Sabancı Merkezi'nde Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa genel müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yi öldüren grupta yer aldı.

1997 yılında gıyabında yargılanmaya başlanan Akkol'un dosyası yakalanamadığı için 2001 yılında Fehriye Erdal'ınkiyle birlikte ayrıldı.

Suikastten sonra diğer iki saldırganın aksine hakkında uzun süre hiçbir bilgiye ulaşılamayan Akkol, Yunan polisinin 11 Şubat 2014 tarihinde Atina'daki hücre evine düzenlediği baskın sonucu 4 DHKP-C üyesiyle birlikte yakalandı.

Tetikçilerden Mustafa Duyar ise; 15 Şubat 1999 tarihinde Afyon E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan bir isyanda Karagümrük çetesi mensuplarınca, kaldığı 5/A koğuşunda tabancayla vurularak öldürüldü.