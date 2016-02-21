Savcı Mehmet Selim Kiraz suikastı üzerinden 11 ay geçmesine rağmen aydınlatılamadı

Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C'li tarafından rehin alınıp öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz dosyasında 11 aydır hiçbir ilerleme sağlanamadı. 3 kez savcının değiştiği dosyada eylemin talimatını veren adliyeye girişlerine yardım eden kişi ya da kişilerin bağlantıları aydınlatılamadı.

Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli DHKP-C'li 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne girerek savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makam odasında rehin almıştı. 9 saat süren eylemin ardından polis, kurtarma operasyonu düzenlemişti. Bu sırada Kiraz'ı vurarak şehit eden iki DHKP-C’li ölü ele geçirilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bugüne kadar 3 savcı değişti. Dosya ilk olarak savcı Okan Özsoy'a verildi. Ardından Mesut Erdinç Bayhan'a geçti. Daha sonra da savcı Zafer Koç'a devredildi. Ancak karanlık olay bir tülü aydınlatılamadı. Aradan geçen 11 ayda saldırıyı planlayanlar ve talimat verenler ile yardım ve yataklık yapanlar hakkında somut bir delile ulaşılamadı.

Zaman'dan Yakup Çetin saldırının ardından 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı ancak cinayetle ilgili ipucuna ulaşılamadı. Tutuklanan yabancı uyruklu Stephan Shak Kacnyski'nin de aralarında olduğu şüpheliler hakkındaki geçtiğimiz aylarda iddianame hazırlanmıştı. İddianamede şüphelilere savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin bir suçlama yöneltilmiyordu. İktidara yakın medya ise bu kişilerin savcının şehit edilmesinin planlayıcıları oldukları iddia edilmişti.

Aydınlatılmayı bekleyen karanlık noktalar

Soruşturma dosyasında en çok üzerinde durulan konulardan birisi ölü olarak ele geçirilen Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un adliyede daha önceden keşif yapıp yapmadığı idi. Bir diğer önemli nokta ise savcının odasının bulunmasında yardım alıp almadıklarıydı. İki DHKP-C’li saldırıda kullandıkları silahı adliyeye nasıl soktukları da aydınlatılamadı. Adliyenin kamera kayıtlarında Yayla ve Doğruyol'un, savcının odasına girmeden kısa bir süre önce kadınlar tuvaletine girerek bir süre burada kaldıkları görülüyor.

Sabancı suikastı zanlısı da sorgulanacak

Saldırının ardından ortaya atılan bir diğer iddia ise DHKP-C’lilerin eylem sırasında WhatsApp ve Viber programlarıyla Yunanistan'da bulunan bir örgüt yöneticisinden emir aldıkları yönündeydi. Talimatın bu görüşmede geldiği iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yakalanan Sabancı suikastının faillerinden İsmail Akkol'un da bu soruşturma kapsamında sorgulanacağı öğrenildi. Akkol, savcının şehit edildiği tarihte Yunanistan'da bulunuyordu.