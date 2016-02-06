Aydın'da yakalanan DHKP-C'li İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman, Türkiye'ye böyle giriş yapmış

Aydın Söke İlçesi'nde 1 Şubat'ta yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi ve Sabancı suikastı faili İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman'ın Türkiye'ye Didim üzerinden giriş yaptıkları ve Yunanistan'dan Türkiye'de sürat teknesiyle geldikleri tespit edildi.

Aydın ve İzmir Emniyet Müdürlükleri'nde oluşturulan özel bir ekip, bölgedeki kamerakayıtlarından ve edindikleri bilgilerden Akkol ile Adıyaman'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye sürat teknesiyle geldiklerini saptadı.

Bir balıkçının göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçiş yaptıkları Fener Koyu'ndan araziye doğru elinde gitar kutusu bulunan bir erkek ile kadını gördüğünü söylemesi üzerine bölgeye takviye ekip gönderildi.

Kamera kayıtlarının inceleyen ekipler, Akkol ile Adıyaman'ın yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Koca Mustafa Caddesi'ne çıktıklarını, 1,5 saat sonra da Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir marketin önünden taksiye binip Söke'ye gittiklerini tespit etti.

Aydın'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilen 2 terör örgütü üyesi tutuklanmıştı.