T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da yakalanan DHKP-C'li İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman, Türkiye'ye böyle giriş yapmış

Aydın'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilen iki DHKP-C'li tutuklanmıştı

06 Şubat 2016 09:35

Aydın Söke İlçesi'nde 1 Şubat'ta yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi ve Sabancı suikastı faili İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman'ın Türkiye'ye Didim üzerinden giriş yaptıkları ve Yunanistan'dan Türkiye'de sürat teknesiyle geldikleri tespit edildi.

Aydın ve İzmir Emniyet Müdürlükleri'nde oluşturulan özel bir ekip, bölgedeki kamerakayıtlarından ve edindikleri bilgilerden Akkol ile Adıyaman'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye sürat teknesiyle geldiklerini saptadı.

Bir balıkçının göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçiş yaptıkları Fener Koyu'ndan araziye doğru elinde gitar kutusu bulunan bir erkek ile kadını gördüğünü söylemesi üzerine bölgeye takviye ekip gönderildi.

Kamera kayıtlarının inceleyen ekipler, Akkol ile Adıyaman'ın yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Koca Mustafa Caddesi'ne çıktıklarını, 1,5 saat sonra da Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir marketin önünden taksiye binip Söke'ye gittiklerini tespit etti.

Aydın'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilen 2 terör örgütü üyesi tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

ismail akkolfadik adıyamanyakalandıaydınböyle görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24