Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal Belçika'da yargılanacak

1996 yılında işadamı Özdemir Sabancı suikastını düzenledikten sonra yurt dışına kaçan Fehriye Erdal, Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanacak.

Karar Brüj'deki mahkemeden çıktı. Terör amaçlı cinayet suçlamasıyla yargılanacak olan DHKP-C üyesi Erdal'ın 20 ila 25 yıllık bir ceza ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

1999'da sahte pasaportla yakalanan Fehriye Erdal, ev hapsi cezası almıştı. 2006'da ev hapsinden kaçan Erdal'ın nerede olduğu bilinmiyor.

Özdemir Sabancı suikastı

İşadamı Özdemir Sabancı ile beraber Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü.



Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi. Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürüldü.