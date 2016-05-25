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Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal Belçika'da yargılanacak

Firari Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan gıyaben yargılanması bekleniyor

25 Mayıs 2016 15:02

1996 yılında işadamı Özdemir Sabancı suikastını düzenledikten sonra yurt dışına kaçan Fehriye Erdal, Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanacak. 

Karar Brüj'deki mahkemeden çıktı. Terör amaçlı cinayet suçlamasıyla yargılanacak olan DHKP-C üyesi Erdal'ın 20 ila 25 yıllık bir ceza ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

1999'da sahte pasaportla yakalanan Fehriye Erdal, ev hapsi cezası almıştı. 2006'da ev hapsinden kaçan Erdal'ın nerede olduğu bilinmiyor.

 

Özdemir Sabancı suikastı 

 

İşadamı Özdemir  Sabancı ile beraber Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. 

 


Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi. Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürüldü.

Fehriye Erdal kimdir?

Yurtdışına kaçan Fehriye Erdal 1999 yılında Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılandı.

 

Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etti. Belçikalı yetkililer, ertesi yılki duruşmada, hakkında beraat kararı verilen Erdal'ın nerede olduğunu bilmediklerini öne sürüyor.

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