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Sabancı suikastı zanlısı Fehriye Erdal görüntülendi mi?

Sabancı suikastının zanlılarından DHKP-C mensubu Fehriye Erdal'a ait olduğu söylenen bir görüntü A Haber'de yayınlandı

30 Mart 2016 19:02

Özdemir Sabancı suikastının zanlısı Fehriye Erdal'ın Brüksel'de olduğu belirtildi. Fehriye Erdal olduğu ifade edilen görüntülerin yayınlanması üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaparak, "Belçika'ya başvurumuz var. Gerekirse iade için yine başvururuz" dedi.

Sabancı suikastının zanlılarından DHKP-C mensubu Fehriye Erdal'a ait olduğu söylenen bir görüntü A Haber'de yayınlandı. Videoda, Türkiye'den kaçarak Belçika'ya sığınan ve Türkiye'nin iade talebine rağmen bir türlü bulunamayan Fehriye Erdal olduğu ifad edilen kadın, Brüksel'de bir etkinlikte görülüyor.

Bu görüntünün yayınlanması üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Bozdağ; "Bir iade talebimiz var gerekirse yeniden yaparız ve bu talebin karşılanması gerekir" dedi.

 

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