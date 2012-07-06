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'Fehriye Erdal otobüsle kaçırıldı'

Özdemir Sabancı cinayetinin tetikçisi Fehriye Erdal'ın olay sonrası bir yolcu otobüsüyle kaçırıldığı iddia edildi

06 Temmuz 2012 14:22

DHKP-C terör örgütünün 1988-1989 yılları arasında bölge sorumlusu olan Semih Genç, Ergenekon davasında tanık olarak dinlendi. Genç ifadesinde Özdemir Sabancı cinayetinin tetikçisi Fehriye Erdal'ın bir yolcu otobüsündeki gizli bölmede Romanya'ya kaçırıldığını ileri sürdü.
 
Özdemir Sabancı cinayetinin tetikçisi Fehriye Erdal'ın olay sonrası bir yolcu otobüsüyle kaçırıldığı iddia edildi.

İddianın sahibi Ergenekon davasında tanık sıfatıyla ifade veren Semih Genç...

1988-1989 yıllarında DHKP-C terör örgütünün İç Anadolu sorumlusu olduğunu söyleyen Genç, 1996 yılındaki Özdemir Sabancı suikastine ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Tam bize göre bir eylemdi. Fehriye Erdal, bir otobüsün şoför koltuğunun altındaki gizli bölmede Romanya'ya geldi. Biz de Romanya'da beraber oturup konuştuk."


Can Dündar dinlenecek


Öte yandan mahkeme, davayla ilgili DSP GEnel Başkanı Masum Türker ile gazeteci Can Dündar'ın dinlenmesine karar verdi.

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