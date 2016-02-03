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Sabancı suikastinin sanığı İsmail Akkol'a DNA testi yapılacak

Akkol ve Adıyaman'ın üzerlerinde kimlikleri çıkan iki kişi örgütle bağlantılı çıkmadı

03 Şubat 2016 19:01

Aydın'ın Söke ilçesi otogarında sahte kimliklerle yakalanan Özdemir Sabancı suikastının sanığı DHKP-C örgütü üyesi İsmail Akkol'un emniyette parmak izi bulunmaması sebebiyle annesinden alınacak kan örneği ile DNA testi yapılacak

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım ve Cem Ulucan'ın haberine göre, DHKP-C örgütü üyesi İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemine başlanacağı açıklandı. İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen sanıkların avukatı Oya Aslan, ailelerin isteği üzerine geldiğini, müvekkilleriyle henüz görüşmediğini, ancak müvekkillerinin Söke'de mahkemeye çıkarılmasını beklediğini, yürütülmekte olan soruşturma olduğu için Sabancı cinayeti için de ayrıca İstanbul'a gönderilebileceğini söyledi.

İstanbul'da 1996 yılında Özdemir Sabancı ve iki çalışanını öldürmekten aranan DHKP-C üyesi İsmail Akkol'un Yunanistan'dan Türkiye'ye geçeceğinin öğrenilmesi üzerine hem MİT hem de İstihbarat Daire Başkanlığı harekete geçmişti. Yaklaşık 15 gün süren araştırmalarda, Akkol ve diğer örgüt üyelerinin, hangi noktalardan ve hangi güzergahları kullanacakları tek tek tespit edildi. Önemli yaklaşık 100 nokta belirlendi. İstihbarat ekiplerinin bu noktalarda 24 saat esasına göre takibe geçtikleri ve şüpheli her durumu değerlendirdikleri açıklandı. Söke'de durumları şüpheli görülen İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman bu şekilde yakalandı. Akkol ve Adıyaman'ın deniz yolunu kullanacağınını kesin olarak tespit edilmesinden sonra karada alınan önlemlerin yanı sıra, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı termal kamera sistemleri bulunan gemilerini de yine bölgede sürekli devriyede bulundukları ifade edildi. 

 

Dilek Doğan için slogan attılar

 

Söke'den Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman, sabah saat 11.00 sıralarında ikinci kez sağlık kontrolü içini Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emniyet müdürlüğü önünde önlem alan çevik kuvvet polisin kordonu arasından geçirilen İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman, İstanbul'da evinde öldürülen Dilek Doğan'la ilgili slogan atmaya çalışırken engellendi. 

 

Avukattan açıklama geldi

 

Bu arada İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın avukatı Oya Aslan da Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Müvekkillerinin sağlık kontrolüne götürüleceği gerekçesiyle kendisiyle görüştürülmediğini anlatan Aslan, tekrar sağlık kontrolüne götürülmelerinin, ek gözaltı süresi verileceğini işaret ettiğini söyledi. Gözaltındaki iki sanığın ailelerinin isteği üzerine geldiğini de ifade eden Oya Aslan, “Burada dünkü mevcut soruşturmayla ilgili işlemler yürütülüyor. Muhtemelen Söke'de adliyeye sevk edilecekler. İstanbul'daki suçlamayla ilgili zaten yürütülen bir soruşturma var. O sonra da yürütülecektir" dedi.

 

Gözaltı sayısı 3'e yükseldi

 

Aydın'ın Söke İlçesi'nde yakalanan, Özdemir Sabancı suikastının zanlısı, DHKP-C terör örgütü üyesi İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın emniyetteki sorgusu sürerken, Fadik Adıyaman'ın yakalanırken üzerinden H.Ç adına düzenlenmiş sahte kimlik üzerine polis harekete geçti. DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu belirlenen H.Ç, Söke'de gözaltına alındı. 
H.Ç’ nin İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ı önce Didim'de sakladığı, sonra Söke'ye gelişlerinde yardımcı olduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli de Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Özel ekip sorguluyor

 

Ankara'da ve İstanbul'da emniyet bünyesinde yer alan ve DHKP-C konusunda uzman polislerden oluşan ekipler, Akkol ve Adıyaman'ı sorgulamak için gece Aydın'a geldi.

 

Eylem için gelmişler

 

Aydın'ın Söke İlçesi otogarında sahte kimliklerle yakalanan Özdemir Sabancı suikastının sanığı DHKP-C terör örgütü üyesi İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın avukatı Oya Aslan, müvekkilleriyle görüştükten sonra açıklama yaptı. 

Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Müdürlüğü'nün bulunduğu bina önünde açıklama yapan Oya Aslan, İsmail Akkol'a suç bölgesi Aydın olmadığı için Özdemir Sabancı cinayetiyle ilgili herhangi bir soru sorulmadığını söyledi. Müvekkillerine gözaltı sırasında ve sonrasında işkence yapıldığını ileri süren avukat Oya Aslan, şu iddialarda bulundu:

"Müvekkillerimiz gözaltına alındığı sırada yerlerde sürüklenmiş, özellikle İsmail Akkol kötü şekilde darp edilmiş. Başını ezmeye çalışmışlar. Dava dosyası hakkında burada tutulmalarını gerektiren soruşturma hakkında bilgi vermediler. Henüz hazır olmadığı için bize göstermediler. İfade alımına başlanmadı, kendilerine suçlamalarla, neyle suçlandığı konusunda ayrıntılı bilgi verilmemiş." 

Müvekkillerinin sloganlarında mesajlarını verdiklerini de anlatan Oya Aslan, "Sloganlarını attılar. Neyi istediklerini söylediler. Ancak yapacakları eylem konusunda bir şey söylemediler. Bunun açıklamasını yapmadılar. Yani kamuoyuna sundukları bilgi bu kadar, bir eylem gerçekleştirecekler miydi? Kendileri 'Berkin'in hesabını Dilek'in hesabını soracağız' diyorlar" dedi. 

 

Sahte kimlikleri kullananlar bağlantılı çıkmadı

 

Bu arada İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman'ın üzerinde kimlikleri çıkan iki kişi, polislerce bulundukları adreslerden alındı. İki kişinin kimlik bilgilerinin yasadışı yollardan temin edildiği ve örgütle bir bağlantılarının bulunmadığı anlaşıldı.

Bu nedenle örgüt üyelerince kimlikleri kullanılan iki kişinin, savcı tarafından dinlendikten sonra serbest bırakılacağı ifade edildi. 

 

İsmail Akkol'a DNA testi 

 

Bu arada İsmail Akkol, polisin geniş güvenlik önlemleri altında bir kez daha Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Akkol'un daha önce poliste hiç parmak izi olmadığı, bu nedenle eşleştirme yapılamadığı, adli olarak da gerekli olduğundan gerçek kimliğinin tespiti için DNA testi yapılmasına karar verildi. 

Bunun için İsmail Akkol, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Akkol'dan alınacak olan DNA örneğinin, annesinden alınan örnekle karşılaştırılacağı öğrenildi.

 


 

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