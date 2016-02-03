Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol'un hedefi Ankara mıydı?

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, Özdemir Sabancı suikastı sanığı, DHKP-C’li İsmail Akkol ile örgüt üyesi Fadik Adıyaman, dün Aydın Söke’de yakalandı. Sahilde geceledikleri, sabah saatlerinde ise Eskişehir’e gitmek için Söke otogarına geldikleri belirlenen Akkol ile Adıyaman, örgüt üyelerinin Türkiye’ye geçtiği bilgisi üzerine önlem alan polisler tarafından fotoğraf eşleşmelerinden ve ayakkabılarının çamurlu olmasından dolayı tanındı. İki şüphelinin, buradan İzmir’e, daha sonra da trenle eylem amaçlı Ankara’ya gitmeyi planladıkları öne sürüldü.

Üstleri ve yanlarındaki bagajlarında yapılan aramalarda bir uzun namlulu tüfek, bir roketatar, bir elbombası, canlı bomba düzeneği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, Sabancı suikastının şüphelisi İsmail Akkol, diğerinin ise DHKP-C’li Fadik Adıyaman olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen elbombası ve roketatarların üzerindeki elektrikli ısıtıcının da kamuflaj amaçlı kullanıldığı, yakalanan iki zanlının teknik takipten kurtulmak için üzerinde cep telefon sim kartlarının bulunmadığı iddia edildi.

İki şüphelinin Eskişehir’e giden yolcu otobüsüne dikkat çekmemek için Didim Garajı’ndan değil, yoldan bindiği ortaya çıktı.

Eylem için Türkiye'de

Otobüs içinde bilet kesilemediğinden Söke Garajı’na gelindiğinde görevliler iki kişiye yazıhaneye girip bilet almasını istedi. Akkol ve Adıyaman, Eskişehir’e bilet alıp yeniden otobüse bindi. Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri otobüsü garajdan çıkarken durdurup, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Akkol ve Adıyaman’ın, Yunanistan’ın Sisam Adası’ndanTürkiye’ye sızdıkları, şişme botla Eşek Adası’dan Didim’e gelerek, daha sonra Söke’ye geçtikleri bildirildi. İki şüphelinin, buradan İzmir’e, daha sonra da trenle eylem amaçlı Ankara’ya gitmeyi planladıkları öne sürüldü.

Parmak izi vermek istemeyen ve sağlık kontrolüne direnen İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman, saat 19.00 sıralarında Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen ve parmak izi alınan Akkol ve Adıyaman'ın, İstanbul'a mı götürüleceği, Aydın'da mı adliyeye çıkarılacağı henüz belli olmadı.

Akkol, Ocak 1996’da Özdemir Sabancı, Nilgün Hasefe, Haluk Görgün’ün öldürüldüğü silahlı saldırının faillerindendi. Akkol ayrıca, 1995’te İstanbul Maslak’ta 2 jandarma erinin şehit edilmesi olayının faili olarak da aranıyordu.