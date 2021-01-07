Sabah başyazarı Barlas: Gençlik olayları diye başlayan ve sonrasında gelen otoriter rejimlere adeta çanak tutan gelişmeleri artık hafife almamız mümkün değil
"İçinde bulunduğumuz zaman dilimindeki 'Gezi olayları' bunlara son bir örnek değil miydi?"
07 Ocak 2021 09:58
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’den belediye başkanı ve milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını protesto eden öğrencilere ilişkin olarak, “Gençlik olayları diye başlayan ve sonrasında gelen otoriter rejimlere adeta çanak tutan gelişmeleri artık hafife almamız mümkün değil." görüşünü savundu.
Barlas, "İçinde bulunduğumuz zaman dilimindeki 'Gezi olayları' bunlara son bir örnek değil miydi? Gezi olaylarını da bazıları gençliğe bağlamıştı. Ve kimse üniversite gençliğinin otobüsleri, polis araçlarını falan yakmalarını, kenti yaşanılmaz hale getirmelerini pek anlamamıştı." düşüncesini dile getirdi.
Barlas yazısında, "Kısacası artık deneyim sahibiyiz. Bu tür olaylar çıktığında bunları kışkırtanların neyi hedef aldıklarını ve sonuçta kurunun yanında yaşın da yanabileceğini biliyoruz. Yani Boğaziçi'nde okuyanlar, atılan adımların bazılarının ne tür sonuçlar getireceğini bilecek yaştalar. Öğrenci olmayanların güdümüne asla girmemeliler. Ve sayısız öğrencinin FETÖ tuzağına düştüğünü de hiç unutmamalılar." ifadesini kullandı.