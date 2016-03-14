Dünya'dan Türkiye'ye destek

Ankara Kızılay'da bombalı araçla meydena gelen saldırının ardından dünya liderleri ve uluslararı organizayonlardan tepki ve Türkiye'ye destek mesajları geldi. NATO "Türkiye'nin arkasındayız" açıklaması yaptı. ABD, "Nato müttefikimiz Türkiye ile güçlü ortaklığımızı teyit ediyoruz" derken Rusya Devlet Başkanı Putin “Teröristlerin saldırısına uğrayan tüm Türk halkıyla birlikte yastayız” dedi.

ABD: NATO müttefikimiz Türkiye ile

güçlü ortaklığımızı teyit ediyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Ankara'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı için taziye mesajı yayınladı. Saldırının kınandığı mesajda, "Ankara'daki saldırı nedeniyle derin üzüntü duyuyorum ve dehşete kapıldım. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı da Ankara'da düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlık Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, Kızılay'daki saldırının güçlü şekilde kınandığı bildirildi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Kirby, "Ortak terör tehdidiyle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye ile güçlü ortaklığımızı teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Putin: Türk halkıyla birlikte yastayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara Kızılay’daki Güvenpark’ta meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin, “Teröristlerin saldırısına uğrayan tüm Türk halkıyla birlikte yastayız” dedi.

Güvenpark’ta polis noktasına yakın bölgede otobüs duraklarının olduğu yerde bu akşam saat 18.45’te meydana gelen bombalı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti. 19'u ağır 125 kişi de yaralandı. DHA’nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaparak Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadı. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Vladimir Putin, Ankara’da yaşanan terör saldırısını şiddetli biçimde lanetliyor. Rus lider, birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir saldırıdan daha etkilenen Türk halkıyla birlikte yas tutuyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananların ise bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyor” dedi.

NATO: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını bildirdi. Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara'nın merkezindeki bir otobüs durağına dönük bu akşamki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınıyorum. Kurbanların yakınlarına, sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı diliyor, yaralıların tamamen ve hızlı bir şekilde iyileşmesini temenni ediyorum. Bu tür hunharca saldırılara hiçbir şekilde meşruiyet addedilemez. NATO müttefikleri, Türkiye ile dayanışma içinde ve terörün her türlüsüyle mücadelede kararlı" ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi: Bu saldırı Avrupa değerlerimize yapılmıştır



Saldırı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından taziye mesajı yayımlayan Jagland, yaşananlar karşısında yıkıldığını belirterek, "Bu terörist saldırılar Avrupa değerlerimize, hepimize yapılmıştır. Türkiye'ye taziyelerimi iletiyorum" de

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu terörist saldırılar Avrupa değerlerimize, hepimize yapılmıştır" yorumunda bulundu.

AB: Türkiye'nin acılarını paylaşıyoruz

Avrupa Birliği (AB), Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili açıklamasında, Türkiye'nin ve Türk halkının yanında olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili ortak açıklama yayımladı.

Ankara'nın merkezinin bir kez daha bombalı saldırının hedefi olduğu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, hükümeti ve halkıyla olan güçlü dayanışmamızı ifade ediyor, acılarını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. AB, bu tür şiddete maruz kalan herkesin yanında olmaya devam edecektir. Küresel terör tehdidiyle mücadele için uluslararası işbirliğini hızlandırmaya olan güçlü taahhüdümüzü yineliyoruz."

Fransa: Yanınızdayız

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkesinin terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı.

Elysee Sarayı'ndan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Ankara'nın merkezini sarsan ve çok sayıda ölüme sebep olan alçak saldırı sonrası Türk halkıyla derin bir dayanışma içindedir. Fransa, terörizmle mücadelede Türkiye'nin yanındadır" ifadeleri kullanıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise Fildişi Sahili'nde gerçekleşen terör saldırısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye yeniden kalbinden vuruldu. Türk halkıyla dayanışma halindeyiz. Terörle mücadelede mutlak bir kararlılık içindeyiz" diye konuştu.

İsrail saldırı kınadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

İsrail basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, masum sivillerin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı Ankara'daki büyük ölçekli terör saldırısını kınıyor. İsrail, Türk halkının terörizme karşı olan savaşında yanında olduğunu belirtmekte ve uluslararası topluma teröre karşı savaşta birleşme çağrısı yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İngiltere'den destek mesajı

İngiliz hükümeti, Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından Türkiye'ye destek mesajları gönderdi. İngiltere Başbakanı David Cameron, başkentte yaşanan patlamanın ardından resmi Twitter hesabından, "Ankara ve Fildişi Sahilleri'nde yaşanan kahredici terör saldırılarından ötürü dehşete düştüm. Düşüncelerim, olaylardan etkilenenlerle birliktedir" yazdı.

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Lidington da Twitter mesajında, "Bugün Ankara'da yaşanan mezalimden dolayı dehşete kapıldım. Olaylardan etkilenenler ile olayın kurbanlarının ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Birleşik Krallık, terörizm karşısında Türkiye'ye destek olacak" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ise Twitter hesabından yazdığı mesajda, mevcut halde Birleşik Krallık'ta bulunduğunu belirterek, "Ankara'da bir başka bombalı saldırı daha olduğunu duymanın büyük kederi içindeyim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.

İtalya: Teröristler bize boyun eğdirmeyecek

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Türkiye ve Fildişi Sahili'ndeki terör saldırılarına ilişkin bir açıklama yaparak, “Teröristler bize boyun eğdiremeyecek ve bizi sarsamayacak" dedi.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İtalya Başbakanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na derin taziyelerini ifade etti. Bir otele düzenlenen ve 10'dan fazla kişinin öldüğü saldırı nedeniyle Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya da taziyelerini ileten Renzi, "Teröristler, öfkelerini her ne kadar kanlı bir şekilde ortaya koyarlarsa koysunlar, nereyi vururlarsa vursunlar bize boyun eğdirmeyi ve bizi sarsmayı başaramayacaklarını bilmeliler. Uluslararası toplumun onlara cevabı kesin, hemfikir ve kararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İspanya saldırıyı kınadı

İspanya Dışişleri Bakanlığından, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "İspanya, Ankara'da bugün meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralıya neden olan bombalı terör saldırısını çok kararlı bir şekilde kınamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin Ankara'daki terör saldırısını kınadığı belirtildi. Açıklamada, "İspanya, Ankara'da bugün meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralıya neden olan bombalı terör saldırısını çok kararlı bir şekilde kınamaktadır. İspanyol hükümeti, kurbanların aile ve yakınlarına başsağlığı dileyip, yaralıların en kısa sürede ve tamamen sağlıklarına kavuşmalarını temenni eder" dendi.

İspanyol hükümetinin, terörizme karşı mücadelede Türkiye'ye destek verdiği ve dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, Ankara'daki bombalı terör saldırısını yapanların en kısa zamanda yakalanıp, yargıya teslim edileceğine güveninin tam olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ilk gelen bilgilere göre Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden İspanyol vatandaşı olmadığı kaydedildi.

Ukrayna'dan saldırıya kınama

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'da başka bir korkunç saldırı şok etti. Terör haklı olamaz, sadece mahkum olur. Ukrayna Türkiye ve onun halkı ile ayakta" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk da Twitter hesabından, "Türkiye'de başka bir korkunç terör saldırısı. Ukrayna devleti adına kurbanların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Arnavutluk'tan taziye mesajı

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, Ankara'da meydana gelen terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Bushati, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Terör yeniden Ankara'yı vurdu. Düşüncelerimiz de dualarımız da kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Haşim Thaçi de sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

Önümüzdeki ay başında Cumhurbaşkanlığı görevini devralacak olan Thaçi açıklamasında, "Ankara'daki bir bombalı saldırı daha, dost Türk halkı ve devletini vurdu" ifadesini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Thaçi, "Bu akşam Türkiye'de ve Fildişi Sahili'nde meydana gelen saldırılar terör tehdidinin küresel olduğunu gösterdi. Bu savaşta Kosova, müttefiklerinin yanındadır" ifadesine yer verdi.

Letonya'dan kınama

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, başkentte yaşanan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den bir kez daha korkunç bir haber aldık. Türkiye'de yaşanan terörü şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Rinkevics, "Türk halkına derin başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

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