HDP: Ankara’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz

Ankara’da Kızılay’daki Güvenpark’ta polis noktasında bu akşam 18.45’te meydana gelen patlamada 34 kişi hayatını kaybetti.19'u ağır 125 kişi yaralandı. Ankara Valiliği, patlamanın bombalı araçla gerçekleştiğini duyurdu. Patlama sonrasında siyasi partilerden ilk tepki HDP’den geldi. HDP’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ankara’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz” dendi.

Ankara’nın merkezinde meydana gelen saldırıya ilişkin HDP tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Ankara'da bu akşam meydana gelen bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Bütün halkımızla bu büyük acıyı paylaşıyoruz.”

Patlamanın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da hastanelerde yaralılar için kan ihtiyacı olmadığı belirtildi. Yakınlarını merak edenlerin de Alo 184'ü arayarak isim verip bilgi alabileceği ifade edildi.