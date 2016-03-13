Ankara saldırısının ardından Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya mecralarına erişim yasaklandı

Telekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen saldırının ardından, sosyal medyada paylaşılan yaralı veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntülere erişimin engellenmesi kararı aldı.

TRT'de yer alan habere göre, TİB, 5156 Sayılı Yasa kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kızılay'daki terör saldırısıyla ilgili alınan yayın yasağının ardından, patlamada yaralanan veya hayatını kaybedenlere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin erişimi engelledi. TİB tarafından, söz konusu erişim engeline ilişkin Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesine de başvuruda bulunuldu.