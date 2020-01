Ankara'da bombalı araçla saldırı; 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı!

Ankara'nın Kızılay semtinde 18:45 sıralarında seyir halindeki bombalı bir araç, iki kişi olduğu tahmin edilen saldırganlar tarafından patlatıldı. Güvenpark’ta otobüs duraklarının olduğu bölgede gerçekleşen patlamada en az 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 19 yaralının durumunun ağır olduğunu, 7 kişinin ameliyatta olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, saldırıyla ilgili olarak, "Bu saldırı sonucunda yapılan tahkikatlarda ciddi emarelere ulaşılmış, ciddi bulgular elde edilmiştir. Ama kesin olarak yapan örgüt, sonuçlar tamamen bitirilip tamamlanınca açıklanacaktır. Sanıyorum yarın (bugün) bu araştırmalar neticelendirilir" diye konuştu.

Kızılay'daki Güvenpark'ın yakınındaki polis noktasında 18.45'te patlama meydana geldi. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"13.03.2016 Pazar günü saat 18.45 sıralarında Kızılay Güvenpark'ta bir aracın patlatılması sonucunda ilk belirlemelere göre olay yerinde 23, hastaneye götürülürken 4 olmak üzere toplam 27 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan yaklaşık 75 vatandaşımız da çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

İkinci bir patlama ihtimaline karşı patlamanın gerçekleştiği bölge boşaltılırken ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ebru Basa, Hayat TV canlı yayınında "Ankara Valiliği'nin verdiği rakamlar fazla iyimser" ifadesini kullandı.

Habertürk TV'ye bağlanan muhabir Ömer Topsakal patlama ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Patlama Atatürk Bulvarı üzerinde 10 tane otobüs durağının bulunduğu noktada meydana geldi. İntihar saldırısı olduğu düşünülüyor. Büyük oranda parçalanmış bir araç görünüyor. Yaralı sayıları ile ilgili net bir rakam vermek mümkün değil. Ama çok sayıda yaralı ve yanan araç var."

Olay yerinde bulunan Hürriyet muhabiri Soner Gürel şu bilgileri paylaştı:

"Ben de şu an bölgedeyim. Her yer cam kırıklarıyla dolu. Patlama noktasına birkaç yüz metre uzakta bulunan onlarca vatandaş metreden bile etkilendi.

"Bölgeye onlarca ambulans gönderdildi. Kızılay merkezi şu an ambulans sesleriyle çınlıyor. Yaralılar hastanelere kaldırılıyor."

Patlama ardından alandan paylaşılan ilk fotoğraflar şöyle:

Patlama sonrasında Ankara Kızılay'da çekilen video görüntüleri de şöyle:

Çankaya'da güvenlik zirvesi

Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi. Zirve, 1 saat 20 dakika sürdü.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş, Mehmet Şimşek ve Lütfü Elvan ile İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celallettin Lekesiz başta olmak üzere siyasetçiler ve güvenlik bürokrasisinin zirvesinde yer alan isimler katıldı.

Patlama bölgesi trafiğe kapandı

Kızılay Meydanı’nda trafik yarın günün ilk saatlerinde kapalı olacak. Giriş çıkışlar kimlik kontrolüyle gerçekleştirilebiliyor. Bölgeye sadece emniyet yetkililerinin girişine izin veriliyor. Üst düzey emniyet amirleri, bölgede inceleme yaptı.

Bakan: En az iki kişi saldırgan

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ güvenlik zirvesinin ardından açıklama yaptı. Efkan Ala, "Bu saldırı sonucunda yapılan tahkikatlarda ciddi emarelere ulaşılmış, ciddi bulgular elde edilmiştir. Ama kesin olarak yapan örgüt, sonuçlar tamamen bitirilip tamamlanınca açıklanacaktır. Sanıyorum yarın bu araştırmalar neticelendirilir" dedi.

Bakan Ala, şunları söyledi:

"Ankara'da, Kızılay'da, otobüs durağında bekleyen sivil vatandaşlarımıza seyir halinde, patlayıcı yüklü bir araçla terörist saldırı düzenlenmiştir.

"Bu terörist saldırıyı yapanları milletçe lanetliyoruz, bunu yapanların hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını tekrar söylüyoruz. Bu tür saldırılar, milletin azim ve kararlılığını ortadan kaldıramayacaktır.

"Bu saldırı sonucunda yapılan tahkikatlarda ciddi emarelere ulaşılmış, ciddi bulgular elde edilmiştir. Ama kesin olarak yapan örgüt, sonuçlar tamamen bitirilip tamamlanınca açıklanacaktır. Sanıyorum yarın bu araştırmalar neticelendirilir. Kesin kanaate varıldıktan sonra, bulgular tamamlandıktan sonra saldırganı açıklayacağız. Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

Terör, bu milletin ayağına pranga olmaktan bertaraf edilecektir. Türkiye, vakur duruşla ve etkili bir şekilde terörü ayağından söküp atacaktır. Ben bütün vatandaşlarımıza, vefat eden allahtan rahmet diliyorum. Onlar bizim şehitlerimizdir, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimize buradan, huzur ve güvenleri için ortaya koyduğumuz mücadelenin devam edeceğini ve sonuçlandırılacağını söylemek istiyorum. Milletimiz, birçok meselenin bizler tarafından nasıl çözüldüğünün şahididir. Türklerin hedeflerini engellemeye yönelik, bu tür saldırılarla Türkiye'nin yolunu kesmeye çalışanlar bilsin ki, ülkemizin yolunu kesemeyeceklerdir. Türkiye, kararlılıkla yolunda yürümeye devam edecektir.

"Terör saldırıları yüzde yüz engellenemez"

"Son derece ciddi bir şekilde bu tür araçlarla, bu tür terörist saldırı olabilme ihtimalleriyle, hepsini dikkate alarak mücadele ediyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Seyir halinde, patlayıcı yüklü araçla yapılmıştır bu saldırı. Her türlü ihtimali dikkate alan genelgeler yayınladık, ama maalesef dünyanın her yerinde terör yüzde 100 engellenebilen bir olay değil. Vatandaşlarımız bilsinler ki, her türlü tedbiri alacağız. "

"En az ikisi saldırgan 34 kişi hayatını kaybetti"

Güvenlik Zirvesinin ardından açıklama yapan Müezzinoğlu'nun konuşmaları şöyle:

"125 yaralımızdan 19'unun durumu ciddi. 7 hastamız ameliyatta. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren 112 ambulans hizmetleri anında müdahalede bulundular. 24 hastanemize yaralılar sevk edildi. şu anda 14 hastanemizde yaralılar var. Tüm yaralılarımızın bilgilerine 184 hattında ulaşabilirler. Olay yerinde, ölen sayısı 30 oldu. 4 kişiyi hastanede kaybettik. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Milletimizin birlik ve beraberliği bu olayların üstesinden gelebileceğimizin en büyük garantisidir. Eylemi yapanlardan ziyade, bu zihniyeti lanetliyorum. Böyle bir eylemi yapanlar zaten gidecekleri yere gittiler. Rabbim inşallah, önümüzdeki süreçte milletimizi bu tür eylemlerden korumasını temenni ediyorum."

Erdoğan: Terör dize gelecek

Ankara'da akşam 18:45'te meydana gelen ve 34 kişinin ölmesine sebep olan saldırının ardından yazılı açıklam yayımlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, devletimizin tüm kurumlarının milletimizle işbirliği içinde yürüttüğü terörle mücadele mutlaka başarıyla neticelenecek, terör dize getirilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara Kızılay’da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklamaları şöyle.

"Ankara’nın Kızılay semtinde, 13 Mart 2016 Pazar günü meydana gelen terör saldırısını şiddetle lanetliyor, bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"Türkiye, bölgede yaşanan istikrarsızlık neticesinde son yıllarda terör saldırılarının hedefi olmaktadır. Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullananlar, güvenlik güçleriyle yaptıkları mücadeleleri kaybettikçe en ahlaksız, en vicdansız yollara başvurarak masum vatandaşlarımızı hedef almaktadırlar.

"Ülkemizin bütünlüğüne, halkımızın birlik ve beraberliğine kasteden bu saldırılar, terörle mücadele konusundaki azmimizi asla azaltmamakta, kararlılığımızı daha da artırmaktadır.

"Aziz milletimiz, bu hain saldırılar karşısında, her zamankinden çok daha fazla birbirine sarılmakta; teröre, teröriste ve terörün arkasındaki odaklara vakur bir şekilde karşı durarak birliğini perçinlemektedir.

"Türkiye, millet olarak birbirine kenetlenen kimliğiyle bu zor günleri de elbette geride bırakacaktır.

"Devletimiz, her türlü terör tehdidi karşısında, meşru müdafaa hakkını kullanmaktan asla vazgeçmeyecektir.

"Askeriyle, polisiyle, köy korucusuyla tüm güvenlik güçlerimiz, hayatları pahasına, terör örgütleriyle kararlı bir mücadele yürütmektedir.

"Vatandaşlarımız endişe etmesin, devletimizin tüm kurumlarının milletimizle işbirliği içinde yürüttüğü terörle mücadele mutlaka başarıyla neticelenecek, terör dize getirilecektir.

"Ankara-Kızılay’daki terör saldırısında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor; acılarını paylaşıyor, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum.”

AKP: Lanet olsun

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ankara'daki patlamayla ilgili değerlendirmede bulundu:

"Ankara'daki patlama, milletimizi ve ülkemizi hedef alan bir patlamadır. Terörün her türlüsüne ve yapanlara lanet olsun. Ankara'daki haince, kalleşçe terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde haince plan yapanların planlarını, Rabbim kendi başlarına çevirsin ve hesaplarını boşa çıkarsın."

CHP: 'Ama' ve 'fakat' demeden

lanetlenmesi gerek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin başkentinde, yurttaşlarımıza yönelik düzenlenen bombalı saldırı, 'ama' ve 'fakat' demeden lanetlenmesi gereken bir terör eylemidir. Bu menfur terör eylemini gerçekleştirenler ile saldırının arkasındaki güçler, toplumsal barış ve huzurumuzu bir kez daha hedef almıştır. Ancak köklü dayanışma, birlik ve beraberlik duygularına sahip milletimizin, ulaşılmak istenen hedefin önünde kararlılıkla duracağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

HDP: Ankara’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz

Ankara’nın merkezinde meydana gelen saldırıya ilişkin HDP tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Ankara'da bu akşam meydana gelen bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Bütün halkımızla bu büyük acıyı paylaşıyoruz.”

Bahçeli: Hiçbir terör saldırısı

Türkiye'yi teslim alamayacaktır

Bahçeli'nin "Acımız ne kadar büyük olsa da bu karanlık günleri aşabilmek için, milli birlik ve huzurumuzun daha fazla provokasyonlara kurban verilmemesini sağlamakla sorumlu olduğumuz da gözlerden uzak tutulmamalıdır" dediği açıklaması şöyle:

"Türk milleti yeni bir felaket ve vahşetle karşı karşıyadır. Türkiye düşmanları her türlü güvenlik tedbirini aşarak Ankara Kızılay’a taşıdıkları bombaları alçakça patlatarak onlarca masum cana kıymışlar, çok sayıda kardeşimizin de yaralanmasına neden olmuşlardır. Üzüntümüz çok derin, öfkemiz çok kabarıktır. Bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyor; milletimizin başısağolsun diyorum.

"Hükümet bu konuda hiçbir zaaf ve ihmale izin vermemelidir"

"Korku ve kaygımız vefat ve yaralı sayısının daha da artma ihtimalinin bulunuyor olmasıdır. Elbette Kızılay’daki hain saldırının detaylarına ulaşılacak; asıl faillerin, kirli niyetlerin ve emri veren mihrakların kimliğiyle beraber bu barbarlığın iç yüzü aydınlatılacaktır. Bu sürecin uzamaması en samimi temennimizdir. Hükümet bu konuda hiçbir zaaf ve ihmale izin vermemelidir.

"Türkiye'nin milli güvenliği kırmızı alarm vermektedir"

"Türkiye’nin milli güvenliği kırmızı alarm vermektedir. Çünkü aziz milletimiz açıkça saldırı altında, kesif ve kategorik bir husumet çemberindedir. 17 Şubat’ta Merasim Sokak’taki terör saldırısından yaklaşık üç hafta sonra yeni bir saldırının daha vuku bulması iyi okunmalı, arkasındaki emel ve hedefler derinlemesine analiz edilmelidir. Şunu bir defa herkes bilmelidir ki, hiçbir terör saldırısı Türkiye’yi dize getiremeyecek, teslim alamayacaktır. Bahar ayıyla birlikte Türkiye’nin baştan ayağa karışacağını iddia eden hıyanet yuvaları rezil olmakla kalmayacaklar, bunun hesabını da vereceklerdir. Türk milleti zalimlerin planlarına, fitnecilerin hesaplarına ve ölüm tacirlerinin projelerine karşı yekvücuttur.

"Bombalı saldırıyı lanetliyorum"

"Acımız ne kadar büyük olsa da bu karanlık günleri aşabilmek için, milli birlik ve huzurumuzun daha fazla provokasyonlara kurban verilmemesini sağlamakla sorumlu olduğumuz da gözlerden uzak tutulmamalıdır. Ankara Kızılay’da milletimizi tümden sarsan ve kedere boğan bombalı saldırıyı lanetliyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin cinayet şebekeleri, terör ve silah baronları, bölgesel ve küresel vahşet projeleri kanalıyla yıkılamayacağını gür ve güçlü bir iradeyle tekrarlamak istiyorum."

5 ay içinde 3. patlama

Ankara'da, 10 Ekim 2015'te DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği, TMMOB ve pek çok sivil toplum örgütünün katılımıyla Barış Mitingi düzenlendi, ancak yürüyüş başlamadan yürüyüş alanına kortej hâlinde ilerleyen grupların bulunduğu Tren Garı kavşağında, 3 saniye arayla 2 patlama gerçekleşti. Ekim'de gerçekleşen terör saldırısında canlı bombalar, 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Seçim hükümetinin yürütmede olduğu dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırının kaynağı olarak IŞİD'i gösterdi.

Başkentte ikinci patlama 17 Şubat 2016'da meydana geldi. Devlet Mahallesi Merasim Sokak'ta saat 18.32'de askeri servis aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, düzenleyecisi olarak YPG'yi işaret ettiği saldırıyı 2 gün sonra TAK üstlendi.