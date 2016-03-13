Ankara'daki bombalı saldırı sonrası güvenlik zirvesi sona erdi

Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş, Mehmet Şimşek ve Lütfü Elvan ile İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celallettin Lekesiz başta olmak üzere siyasetçiler ve güvenlik bürokrasisinin zirvesinde yer alan isimler katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve 19'u ağır 125 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı telefonla arayarak ölü ve yaralılar hakkında bilgi aldı.