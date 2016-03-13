Sağlık Bakanlığı: Patlama sonrasında yakınlarını merak edenler Alo 184'ü arasın

Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta polis noktasına yakın yerde bu akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 34 kişi hayatını kaybetti. 19'u ağır 125 kişi yaralandı. Patlama sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yakınlarını hastanelerde arayanların Alo 184'ü arayarak isim verip bilgi alabileceklerini ifade etti. Bakanlık, yaralıların sevk edildiği hastanelerde kan ihtiyacının da olmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Kızılay'da meydana gelen patlamanın ardından Ankara'da yaralıların sevk edildiği hastanelerde kan ihtiyacı bulunmadığını duyurdu.

Ankara Valiliği de olay sonrasında yaptığı ilk açıklamada, saldırının bombalı araçla yapıldığını belirterek 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Valilik: Ankara'da bombalı araçlı saldırı; 27 kişi öldü, 75 kişi yaralandı!

Dünya, Ankara'daki patlamayı böyle gördü