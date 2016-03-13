T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanlığı: Patlama sonrasında yakınlarını merak edenler Alo 184'ü arasın

Ankara'da Kızılay'da meydana gelen patlama sonrasında Sağlık Bakanlığı, hastanelerde kan ihtiyacı olmadığını duyurdu

13 Mart 2016 22:19

Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta polis noktasına yakın yerde bu akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 34 kişi hayatını kaybetti. 19'u ağır 125  kişi yaralandı. Patlama sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yakınlarını hastanelerde arayanların Alo 184'ü arayarak isim verip bilgi alabileceklerini ifade etti. Bakanlık, yaralıların sevk edildiği hastanelerde kan ihtiyacının da olmadığını duyurdu. 

Sağlık Bakanlığı Kızılay'da meydana gelen patlamanın ardından Ankara'da yaralıların sevk edildiği hastanelerde kan ihtiyacı bulunmadığını duyurdu.

Ankara Valiliği de olay sonrasında yaptığı ilk açıklamada, saldırının bombalı araçla yapıldığını belirterek 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin yaralandığını duyurmuştu.  

Valilik: Ankara'da bombalı araçlı saldırı; 27 kişi öldü, 75 kişi yaralandı!

Dünya, Ankara'daki patlamayı böyle gördü

ETİKETLER

ankarapatlamasağlık bakanlığıaçıklamakanihtiyaçvar mı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24