Dünya, Ankara'daki patlamayı böyle gördü

Ankara'da Kızılay'da meydana gelen patlamayı dünya basını da son dakika vererek geçti. Patlamanın ardından Ankara Valiliği, 27 kişinin hayatını kaybettiğini 75 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ankara Kızılay'da patlama meydana geldi!

BBC, Breaking News hesabı üzerinden olayı "Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Kızılay bölgesinde patlama oldu, yaralıların olduğu belirtiliyor" diye geçti.

AFP, son dakika olarak geçtiği tweette medya Ankara'nın merkezindeki patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını belirtiyor dedi.

Al Arabiya'nın twitter adresi aracılığıyla TRT'ye dayandırdığı haberinde patlamanın bir otobüs ve bir aracın çarpışmasının ardından meydana geldiğini belirtti.

Reuters haber ajansı, Ankara'daki patlamayla ilgili olarak üst düzey bir güvenlik yetkilisinden alınan bilgiye göre ölü ve yaralıların olduğunu söyledi. Reuters haberine göre, patlamanın hemen ardından silah sesi de duyuldu.

Yetkililer, bölgeye ambulansların hemen intikal ettiğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, patlamanın gerçekleştiği bölgenin 2,5 km kadar uzağından bile dumanın görüldüğünü söyledi.

İngiliz Telegraph gazetesi patlamayı "Türkiye'nin Başkenti Ankara'da büyük bir saldırı meydana geldi. Ölü ve yararlılar var"başlığıyla duyurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesi haberi "Türkiye'nin başkentinde patlama meydan geldi. Çok sayıda ölü var" şeklinde geçti.

İspanyol El Pais, Ankara'nın merkezinde meydana gelen patlama çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı. Büyük bir ihtimalle araba ile yapılan patlama olayı Güvenpark'ın yakınlarında gerçekleşti.