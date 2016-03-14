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Ankara saldırısı protesto ediliyor

34 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısı, Hatay, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerde eylemlerle protesto edildi

14 Mart 2016 01:54

Ankara Kızılay’daki Güvenpark’ta meydana gelen bombalı saldırının ardından birçok kentte eylem düzenlendi. 34 kişinin hayatını kaybettiği 19’u ağır 125 kişinin yaralandığı bombalı araçla saldırı için İstanbul Beşiktaş, Kadıköy’de, Sarıyer’de, Eskişehir’de, Bursa’da, Hatay’da, Ankara’da, İzmir’de protesto eylemleri düzenledi.

Güvenpark’ta polis noktasına yakın bölgede bu akşam saat 18.45’te bombalı araçla meydana gelen saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti. 19’u ağır 125 kişi yaralandı. Saldırısı sonrasında birçok kentte de protesto eylemleri düzenlendi. Sendika.org’un haberine göre, Ankara saldırısını protesto için kent kent yapılan eylemler şöyle: 

Beşiktaş

Beşiktaş Heykel Meydanı’nda bir araya gelenler mumlarla oturma eylemi düzenledi. Eylemde sorumlular ‘istifaya çağrılırken’ son beş ayda Ankara’da 3’üncü patlama olduğu hatırlatıldı.

Sarıyer

İstanbul Çelik Gülersoy Parkı’nda oturma eylemi düzenledi. Eylem, 14 Mart saat 19.00’da Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’na yapılan çağrıyla sonladı.

Kadıköy

Kadıköy’de de Süreyya Operası önünde oturma eylemi başlatıldı.

Eskişehir

Eskişehir’de üniversiteliler Espark önünde Ankara’da hayatını kaybedenler için oturma eylemine başladı.

Bursa

Bursa’da Heykel Meydanı’nda oturma eylemi düzenlendi.

Hatay

Hatay’da Uğur Mumcu alanında oturma eylemi başlatıldı.

Ankara

Ege Mahallesi’nde ve Konur Sokak’ta patlamada yaşamını yitirenler ve yaralılar için Ege Halkevi önünde nöbet tutuluyor.

İzmir

Üçyol metro çıkışında saldırıyı lanetlemek üzere oturma eylemi başlatıldı.

 

 

 

 

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