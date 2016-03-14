Facebook Ankara'daki kullanıcılarına sordu: Güvende misin?

Ankara'da 34 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan hemen sonra Facebook, Ankara'da yaşayan kullanıcıları için 'Güvenlik Durumu Kontrolü' uygulamasını devreye soktu
Sosyal medya devi Facebook, Safety Check (Güvenlik Durumu Kontrolü) uygulamasını Ankara'daki saldırı için devreye soktu.
'Türkiye'nin başkenti Ankara'da patlama' başlığıyla kullanıcılara gönderilen bildirimde, 'güvende misin?' sorusu yöneltildi.
Facebook, söz konusu uygulamasını daha önce Paris'teki terör saldırısının ardından da kullanıcılarına geçmişti.