T24 LogoT24 Logo
Gündem

ODTÜ'lü öğrencilerden rektör atamalarına şarkılı protesto: Rektör kayyım atanmış Boğaziçi'ne...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör atamasına karşı başlattıkları eyleme ODTÜ'den destek geldi

19 Kasım 2016 00:35

ODTÜ'lü öğrenciler, KHK ile rektörlük seçimlerinin kaldırılılarak Cumhurbaşkanı tarafından atama usulü getirilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamayı şarkıyla protesto etti.

ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof.Dr. Mehmed Özkan'a şarkı yaptı. Öğrenciler yaptıkları şarkıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Rektöre tepki gösterdi. Şarkıda rektör ataması, kayyıma benzetildi. Öğrenciler şarkıyı dayanışma amaçlı yaptıklarını belirtti. Çok sayıda öğrencinin birlikte söylediği şarkıda Boğaziçi Üniversitesi'nin özgür olduğu belirtilerek, üniversitenin teslim alınamayacağı belirtildi.

 

ETİKETLER

odtüboğaziçirektörkayyımeylemşarkıprotesto

İlgili Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanan rektöründen hocalara ilk mesaj

Üniversiteye akademisyenlerin yüzde 90 oyunu alan Prof. Barbarosoğlu yerine seçimlere katılmayan Prof. Özkan rektör olarak atanmıştı

Ahmet Hakan: Gökçek, Boğaziçi'ne yapılan rektör ataması için "CHP olmasa böyle olmazdı" diyebilir

"Ahmet Altan, Aslı Erdoğan ve Musa Kart'ın kitaplarını alıp birbirimize imzalayalım"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden "Kayyum rektör istemiyoruz" eylemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyların yüzde 86'sını alan Prof. Gülay Barbarosoğlu yerine Prof. Mehmed Özkan'ı atamasına öğrencilerden tepki geldi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör eylemine polis müdahalesi!

Erdoğan, Barbarosoğlu'nun yerine seçime dahi girmeyen Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamıştı

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü istifaya davet etti

Üniversiteye rektörlük seçimlerine dahi katılmayan Prof. Özkan atanmıştı

Ülkücü yazar: Allah, beni mahkemeye veren Boğaziçi yönetiminin ellerini ayaklarına dolaştırdı

"Boğaziçi Üniversitesi'ni dikkatle takip ediyorum, bu üniversiteyle meselem var"

Boğaziçi akademisyenleri: O KHK iptal edilmeli, demokratik üniversiteye uygun düzenleme yapılmalı

Üniversiteye, rektör seçimlerine dahi katılmayan Prof. Özkan atanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24