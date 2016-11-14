Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden "Kayyum rektör istemiyoruz" eylemi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektörlük görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçime katılmayan Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamasına yönelik olarak, üniversitede yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.



"Kayyum rektör istemiyoruz" pankartları taşıyan öğrenciler, "1980 darbesinden sonra YÖK ile kontrol altına alınmaya çalışılan bilimin, emeğin ve özgür düşüncenin yuvası üniversiteler, bugün Saray darbesi ile karşı karşıyadır." şeklinde bir bildiri yayımladı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne oyların yüzde 86’sını alan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun yerine seçimlere katılmayan Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın atanmasına karşı öğrenciler eylemde.

Rektörlük binası önünde oturma eylemi yapan öğrenciler, bu sabah da rektörlük binası önünde toplandı.

7 Kasım'dan bu yana eylemdeler

Boğaziçi Üniversitesi öğencileri 7 Kasım’da “Üniversiteyi savunuyoruz” sloganıyla Rektörlük seçimlerini kaldıran Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali ve yüzde 86 oyla seçilen rektörlerinin atanması için kampüste çadır açarak eyleme başlamışlardı.

Atamanın ardından Özkan’ın istifası ve KHK’nın kaldırılması talebiyle eylemlerini sürdürüyorlar.

"Üniversiteler Saray'ın değil bizimdir, bizim kalacaktır"

Boğaziçi Öğrencileri imzalı “Kayyum rektör istemiyoruz” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“29 Ekim 2016 tarihinde art arda çıkarılan 675 ve 676 sayılı KHK’lar ile üniversitelerde rektörlük seçimleri kaldırılmış, rektörü atama yetkisi doğrudan cumhurbaşkanına verilmiş ve 1267 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

12 Kasım tarihinde ise üniversitemizin rektörlüğüne seçimlere dahi girmemiş biri, Mehmed Özkan atanmıştır.

"1980 darbesinden sonra YÖK ile kontrol altına alınmaya çalışılan bilimin, emeğin ve özgür düşüncenin yuvası üniversiteler, bugün bir başka darbe ile, Saray darbesi ile karşı karşıyadır.

“Ancak şu bilinmelidir ki, üniversitemizi KHK’lar ile teslim alamayacaklar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak, ne KHK'nızı ne de atamanızı tanıyoruz ve KHK geri çekilene kadar sürecin takipçisi olacağımızı, nöbetimize devam edeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Mehmed Özkan rektörümüz değildir. Kayyum rektör istemiyoruz! Üniversiteler Sarayın değil bizimdir, bizim kalacaktır. Biat etmeyeceğiz, teslim olmayacağız!”