Boğaziçi Üniversitesi’nin atanan rektöründen hocalara ilk mesaj

Kaldırılan seçimlerin ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Mehmed Özkan ilk mesajını verdi. Özkan, akademisyenlere gönderdiği “Önceliğim çoğulcu ve özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkmak” ifadelerini kullandı.

DUVAR’da yer alan habere göre, 12 Temmuz’daki seçimin ardından dört aydır atama yapılmayan rektörlük koltuğunun yeni sahibi olan Özkan’ın iletisi şöyle:

“Değerli Meslektaşlarım,

Öncelikle dört yılı aşkın bir süredir yürüttüğü rektörlüğü süresince üniversitemize yaptığı fevkalade katkıları için Sayın Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’na duyduğum minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim. Sayın Barbarosoğlu’nun yönetiminde üniversitemiz hem bilimsel alandaki başarılarıyla hem de evrensel akademik değerleri hayata geçirme azmiyle dünyadaki saygınlığını daha da yukarılara taşımıştır.

2012 yılından bu yana Sayın Barbarosoğlu’nun önce danışmanlığını daha sonra rektör yardımcılığını yaparak sürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi’ndeki idari görevime 12.11.2016 tarihi itibarıyla rektör olarak devam edeceğim.

Üniversitemizin akademik ve bilimsel alanlardaki başarılarını artırmaya devam etmek için çalışırken, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkmak ve Boğaziçi değerlerini geleceğe taşımak için var gücümle gayret göstermek rektörlüğüm süresince temel önceliğim olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi’nin yıllar içinde oluşmuş ve ilan edilmiş akademik ve etik ilkeleri bu uğurda yol göstericidir. Bu çerçevede üniversitemizde kurul ve komisyonlar ile fakülte ve birim tercihlerinin belirleyici olduğu yönetsel yaklaşımı etkin, şeffaf ve ilkeli uygulama kararlılığımı da vurgulamak isterim.

Hepimiz ve ülkemiz için çok değerli ve önemli olan bu kurumu içinden geçtiğimiz dönemde koruyarak geliştirerek geleceğe taşımak ancak sizlerin desteğiyle mümkün olabilecektir. Bu yolda sizlerden gelecek her türlü katkının önünü açmak ve fırsatlar yaratmak için çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Şahsıma ve yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarıma göstereceğinizi ümit ettiğim anlayış, güven ve destek için şimdiden teşekkür eder, bu yeni dönemin üniversitemiz için hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla”

Ne olmuştu?

676 sayılı KHK ile rektörlük seçimlerinin kaldırılmasının ardından 12 Temmuz'da rektörlük seçimlerinin tamamlanmasına rağmen rektör ataması yapılmayan Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü seçime dahi katılmayan Prof. Mehmed Özkan olmuştu. Erdoğan, öğretim üyerinin yüzde 90'ının katıldığı seçimlerde yüzde 86 oy alan ve YÖK tarafından tek isim olarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen Prof. Gülay Barbarosoğlu yerine Prof. Mehmed Özkan'ı rektör olarak atamıştı.

“Akademik hayatımı noktalıyorum”

Barbarosoğlu, atamadan sonra bir veda mesajı yayımlayarak, akademik hayatına nokta koyduğunu duyurmuştu. Barbarosoğlu’nun mesajı şöyleydi:

“5 Ağustos 2012 tarihinden itibaren büyük gurur, mutluluk ve heyecanla sürdürdüğüm rektörlük görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da birçok başarıya imza atan, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla üniversitemizi akademik ve bilimsel alanda daha da yukarılara taşıyan, birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarıma, destek veren tüm öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.

"Kırk yılı aşkın bir süredir öğrenci, öğretim üyesi ve idareci olarak çeşitli düzeylerde katkıda bulunduğum üniversitemize veda ediyor ve akademik hayatımı noktalıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi, gelenekleri, ilkeleri ve üstün kadrosu sayesinde gelecekte de varlığını en başarılı şekilde sürdüreceğine eminim. Göreve yeni atanan Sayın Prof. Dr. Mehmed Özkan’a ve yeni yönetime başarılar dilerim.”