Boğaziçi'nin yeni rektörü belli oldu; akademisyenlerin yüzde 90'ına yakınının oyunu alan aday atanmadı

676 sayılı KHK ile rektörlük seçimlerinin kaldırılmasının ardından 12 Temmuz'da rektörlük seçimlerinin tamamlanmasına rağmen rektör ataması yapılmayan Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğretim üyerinin yüzde 90'ının katıldığı seçimlerde yüzde 86 oy alan ve YÖK tarafından tek isim olarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen Prof. Gülay Barbarosoğlu yerine Prof. Mehmed Özkan'ı rektör olarak atadı. Prof. Özkan, 12 Temmuz'da yapılan seçimlerde aday olmamıştı.

Barbarosoğlu seçimlerde yüzde 86 oy almıştı

Seçim sonucunda adayların aldığı oy sayıları şöyle:

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu 348

Prof. Dr. Vedat Akgiray 40

Prof. Dr. Esra Battaloğlu 1

Prof. Dr. Betül Tanbay 1

Prof. Dr. Cem Say 7

Prof. Dr. Levent Kurnaz 2

Barbarosoğlu'ndan veda mesajı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçiminde oyların yüzde 86'sını almasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmayan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, veda mesajı yayımladı.

Barbarosoğlu'nun mesajı şöyle:



“5 Ağustos 2012 tarihinden itibaren büyük gurur, mutluluk ve heyecanla sürdürdüğüm rektörlük görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da birçok başarıya imza atan, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla üniversitemizi akademik ve bilimsel alanda daha da yukarılara taşıyan, birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarıma, destek veren tüm öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.

Kırk yılı aşkın bir süredir öğrenci, öğretim üyesi ve idareci olarak çeşitli düzeylerde katkıda bulunduğum üniversitemize veda ediyor ve akademik hayatımı noktalıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi, gelenekleri, ilkeleri ve üstün kadrosu sayesinde gelecekte de varlığını en başarılı şekilde sürdüreceğine eminim. Göreve yeni atanan Sayın Prof. Dr. Mehmed Özkan’a ve yeni yönetime başarılar dilerim.”



Akademisyenler eylem yapmıştı

Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler rekötürlük seçimlerinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen atama yapılmamasına 1 Kasım'da düzenledikleri eylemle tepki göstermişti. 400 akademisyenin büyük bir bölümünün katıldığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Bu maddenin OHAL koşullarıyla ilgisiz düzenlemeler önerdiği öne sürüldü ve şu ifadeler kullanıldı:

"18 Ağustos 2016'da TBMM'ye sunulan ve milletvekillerinin tepkisi üzerine hızla geri çekilen bu düzenleme üniversite yönetimini siyasi iradenin tasarrufuna bırakmaktadır.

"Demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenmez. Üniversiteler özerk kurumlardır.

"Bu özerklik anayasamız tarafından sınırlı da olsa güvence altına alınmıştır. Ancak son düzenleme, üniversitenin kurumsal özerkliğini hem kamu hem vakıf üniversiteleri için yok etmektedir."

29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 675 ve 676 sayılı KHK'larla üniversitelerde rektörlük seçimi kaldırılmış, YÖK tarafından önerilecek üç aday arasından rektörü atama yetkisi cumhurbaşkanına verilmiş ve bin 200'ün üzerinde akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 Temmuz 2016 tarihinde yapılan ve öğretim üyelerinin yüzde 90'ının katıldığı belirtilen rektörlük seçiminde, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu oyların yüzde 86'sını alarak yeniden bu göreve seçilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, seçilmiş rektörün hala atanmamış olmasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı ve şu görüşler dile getirildi:

"OHAL'in hukuki çerçevesinin dışında kalan yeni rektör belirleme yöntemi ülkenin bilimsel, demokratik ve ekonomik gelişmesine zarar verecek niteliktedir.

"Özerk üniversitelerin gelişmiş toplumların güvencesi olduğunu hatırlatarak, rektör seçimini düzenleyen KHK'nın iptalini kamu yararı adına talep ediyoruz."

Öğrencilerden KHK şarkısı

Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri de KHK ile rektörlük seçimlerinin kaldırılmasına yaptıkları şarkı ile tepki gösterdi. İşte o şarkının sözleri:

"Bir varmış bir yokmuş eskiden bir ülkede

Özgür bir okul varmış adı Boğaziçi’ymiş

Hak hukuk düzen varmış çüş demesi çok zormuş

Tam rektör seçilmişken yeni KHK çıkmış

Buradayız hep buradayız terk etmedik biz buradayız

Bir rektör seçilir diğerleri çekilir

Ama bir de bakarsın bir başkası atanır

Boğaziçi özgürdür Boğaziçi özgürmüş

Boğaziçi özgürdü? Yine KHK çıktı!

Buradayız hep buradayız terk etmedik biz buradayız"