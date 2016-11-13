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Boğaziçi'nin 'seçilmiş' rektöründen mesaj: Akademik hayatımı noktalıyorum

Erdoğan, Barbarosoğlu'nun yerine seçime dahi girmeyen Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamıştı

13 Kasım 2016 00:26

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçiminde oyların yüzde 86'sını almasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmayan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, veda mesajı yayımladı.

Barbarosoğlu, “Kırk yılı aşkın bir süredir öğrenci, öğretim üyesi ve idareci olarak çeşitli düzeylerde katkıda bulunduğum üniversitemize veda ediyor ve akademik hayatımı noktalıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi, gelenekleri, ilkeleri ve üstün kadrosu sayesinde gelecekte de varlığını en başarılı şekilde sürdüreceğine eminim” dedi.

Barbarosoğlu'nun mesajı şöyle:

“5 Ağustos 2012 tarihinden itibaren büyük gurur, mutluluk ve heyecanla sürdürdüğüm rektörlük görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da birçok başarıya imza atan, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla üniversitemizi akademik ve bilimsel alanda daha da yukarılara taşıyan, birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarıma, destek veren tüm öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.

"Kırk yılı aşkın bir süredir öğrenci, öğretim üyesi ve idareci olarak çeşitli düzeylerde katkıda bulunduğum üniversitemize veda ediyor ve akademik hayatımı noktalıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi, gelenekleri, ilkeleri ve üstün kadrosu sayesinde gelecekte de varlığını en başarılı şekilde sürdüreceğine eminim. Göreve yeni atanan Sayın Prof. Dr. Mehmed Özkan’a ve yeni yönetime başarılar dilerim.”

Erdoğan, Barbarosoğlu'nun yerine seçime dahi girmeyen Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamıştı.

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