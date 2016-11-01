Boğaziçili akademisyenlerden KHK tepkisi: Demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenemez!

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, üniversitenin güney kampüsünde yaptıkları basın açıklaması ile rektör seçimlerini yeniden düzenleyen 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ülkenin bilimsel, demokratik ve ekonomik gelişmesine zarar vereceğinin altını çizerek iptalini istedi.



Öğretim üyeleri adına açıklama yapan Prof. Dr. Ayşe Buğra, Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini söyleyerek, ortak aklın çalıştırılması ve hukuk devleti çerçevesinden çıkmadan zorlukların aşılabileceğini belirtti.

"Demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenemez"

Prof. Buğra, daha önce 18 Ağustos 2016’da TBMM’ye sunulan ve tepkiler üzerine geri çekilen düzenlemenin üniversite yönetimini siyasi iradenin tasarrufuna bırakacağını kaydederek, "Demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenemez. Üniversiteler özerk kurumlardır. Bu özerklik anayasamız tarafından sınırlı da olsa güvence altına alınmıştır. Ancak son düzenleme üniversitenin kurumsal özerkliğini hem kamu hem vakıf üniversiteleri için yok etmektedir" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin 12 Temmuz 2016’da rektörünü seçtiği halde seçim sonucunun görmezden gelindiğini ve rektörün henüz atanmadığını hatırlatan Buğra, "OHAL’in hukuki çerçevesi dışında kalan yeni rektör belirleme yöntemi ise ülkenin bilimsel, demokratik ve ekonomik gelişmesine zarar verici niteliktedir. Özerk üniversitelerin gelişmiş toplumların güvencesi olduğunu hatırlatarak, rektör seçimini düzenleyen KHK’nın kamu yararına iptalini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

