Boğaziçi Üniversitesi'den KHK şarkısı!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük seçimlerini kaldıran Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali ve yüzde 86 oyla seçilen rektörlerinin atanması için 7 Kasım’dan beri eylemde.

Kampüste kurdukları eylem çadırında besteledikleri şarkıyı yayınladılar. Şarkının sözlerinde “Buradayız hep buradayız terk etmedik biz buradayız” diye sesleniyorlar.

"Bir varmış bir yokmuş eskiden bir ülkede

Özgür bir okul varmış adı Boğaziçi’ymiş

Hak hukuk düzen varmış çüş demesi çok zormuş

Tam rektör seçilmişken yeni KHK çıkmış

Buradayız hep buradayız terk etmedik biz buradayız

Bir rektör seçilir diğerleri çekilir

Ama bir de bakarsın bir başkası atanır

Boğaziçi özgürdür Boğaziçi özgürmüş

Boğaziçi özgürdü? Yine KHK çıktı!

Buradayız hep buradayız terk etmedik biz buradayız"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, KHK ilanından önce de üniversite seçimlerinde en yüksek oyu almasına rağmen üç aydır rektörün atanmamasına çektikleri video ile tepki göstermişti.