T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'den KHK şarkısı!

"Hak hukuk düzen varmış çüş demesi çok zormuş, tam rektör seçilmişken yeni KHK çıkmış"

12 Kasım 2016 01:15

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük seçimlerini kaldıran Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali ve yüzde 86 oyla seçilen rektörlerinin atanması için 7 Kasım’dan beri eylemde.

Kampüste kurdukları eylem çadırında besteledikleri şarkıyı yayınladılar. Şarkının sözlerinde “Buradayız hep buradayız terk etmedik biz buradayız” diye sesleniyorlar.

 

"Bir varmış bir yokmuş eskiden bir ülkede

Özgür bir okul varmış adı Boğaziçi’ymiş

Hak hukuk düzen varmış çüş demesi çok zormuş

Tam rektör seçilmişken yeni KHK çıkmış

Buradayız hep buradayız terk etmedik biz buradayız

Bir rektör seçilir diğerleri çekilir

Ama bir de bakarsın bir başkası atanır

Boğaziçi özgürdür Boğaziçi özgürmüş

Boğaziçi özgürdü? Yine KHK çıktı!

Buradayız hep buradayız terk etmedik biz buradayız"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, KHK ilanından önce de üniversite seçimlerinde en yüksek oyu almasına rağmen üç aydır rektörün atanmamasına çektikleri video ile tepki göstermişti.

ETİKETLER

khkBoğaziçi Üniversitesirektörkanuneylemhukukprotestookulşarkıüniversite

İlgili Haberler

Boğaziçili akademisyenlerden KHK tepkisi: Demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenemez!

"Son düzenleme üniversitenin kurumsal özerkliğini yok etmektedir"

Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörü: 1982'den de geriye gittik!

"Boğaziçi’ndeki durum beni çok üzüyor; şu anda başarılı bir rektör, üniversitede başarılı bir durum var"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24