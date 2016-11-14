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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör eylemine polis müdahalesi!

Erdoğan, Barbarosoğlu'nun yerine seçime dahi girmeyen Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamıştı

14 Kasım 2016 18:32

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçiminde oyların yüzde 86'sını almasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanan Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı 200 kişilik bir grup protesto etmek istedi. Grubun protestosuna izin vermeyen polis öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrencilerden bazıları gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, saat 13.00 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde toplanan yaklaşık 200 kişilik grubun, Kuzey Kampüsü'ne yapacağı yürüyüşe polis izin vermedi.

Öğrenci ve akademisyenlerden oluşan grubun araç yolundan toplu olarak yürüyemelerine izin vermeyeceklerini belirten polis, ancak 3'erli gruplar halinde kaldırımdan yürüyebileceklerini bildirdi. 

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