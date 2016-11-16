Boğaziçi akademisyenleri: O KHK iptal edilmeli, demokratik üniversiteye uygun düzenleme yapılmalı

Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup öğretim elemanı yüzde 86 oy oranıyla seçtikleri rektör olarak seçtikleri Prof. Gülay Barbarosoğlu’nun atanmamasına karşı açıklamalarında rektörlük seçimlerini kaldıran Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) iptali taleplerini yineledi.

Bianet’te Beyza Kural’ın haberine göre, Güney Meydan’daki açıklamaya öğretim elamanları cüppeleriyle katıldı. Prof. Dr. Cem Ersoy, akademisyenler adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu ‘Akademik İlkeler’ evrensel değerlere dayanır. Bu ilkelerden biri ‘üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde’ olmasıdır. ‘Başta rektör olmak üzere tüm akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.’

“Bir kamu üniversitesi olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin yıllar içinde özenle kurduğu katılımcı yönetim modeli ve yöneticilerini demokratik yöntemlerle belirleme pratiği uluslararası akademik başarısının temelini oluşturur. Çünkü toplum yararına olan bilimsel bilgi ancak ifade özgürlüğünün korunduğu, farklılıkların bir arada olabildiği bir üniversite ortamında üretilir ve paylaşılır.

“29 Ekim 2016 tarihli 676 sayılı KHK’nın 85. maddesi üniversitemizde uygulanan demokratik ve özerk yönetim modeline büyük bir darbe vurmuştur. 1 Kasım 2016 tarihli basın açıklamamızda KHK’nın ilgili maddesinin iptalini talep etmiştik. Talebimiz yerine getirilmediği gibi, yüzde 86 oy oranıyla seçtiğimiz rektör atanmamıştır.

“OHAL’e dayandırılan bu durumun demokratik meşruiyetinin olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz. 676 sayılı KHK’nın ilgili maddesi iptal edilmeli, yerine demokratik, özerk ve katılımcı üniversitenin ilkelerine uygun yeni bir düzenleme getirilmelidir.

“Bizler her kamusal mecrada bu talebimizin takipçisi olacağız. Üniversitemizdeki özgür, bağımsız ve barışçı akademik ortamı bozacak her tür müdahalenin de karşısında duracağız. Rektör belirleniminin üniversitenin iradesi doğrultusunda gerçekleştirileceği bir sisteme en kısa zamanda dönülmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz."

Ne olmuştu?

676 sayılı KHK ile rektörlük seçimlerinin kaldırılmasının ardından 12 Temmuz'da rektörlük seçimlerinin tamamlanmasına rağmen rektör ataması yapılmayan Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü seçime dahi katılmayan Prof. Mehmed Özkan olmuştu. Erdoğan, öğretim üyerinin yüzde 90'ının katıldığı seçimlerde yüzde 86 oy alan ve YÖK tarafından tek isim olarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen Prof. Gülay Barbarosoğlu yerine Prof. Mehmed Özkan'ı rektör olarak atamıştı.

“Akademik hayatımı noktalıyorum”

Barbarosoğlu, atamadan sonra bir veda mesajı yayımlayarak, akademik hayatına nokta koyduğunu duyurmuştu. Barbarosoğlu’nun mesajı şöyleydi:

“5 Ağustos 2012 tarihinden itibaren büyük gurur, mutluluk ve heyecanla sürdürdüğüm rektörlük görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da birçok başarıya imza atan, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla üniversitemizi akademik ve bilimsel alanda daha da yukarılara taşıyan, birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarıma, destek veren tüm öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.

"Kırk yılı aşkın bir süredir öğrenci, öğretim üyesi ve idareci olarak çeşitli düzeylerde katkıda bulunduğum üniversitemize veda ediyor ve akademik hayatımı noktalıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi, gelenekleri, ilkeleri ve üstün kadrosu sayesinde gelecekte de varlığını en başarılı şekilde sürdüreceğine eminim. Göreve yeni atanan Sayın Prof. Dr. Mehmed Özkan’a ve yeni yönetime başarılar dilerim.”